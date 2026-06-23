Verksamhetsledare alpinanläggning Bubergsgården
Vindelns kommun, Sektor kommunal utveckling / Chefsjobb / Vindeln Visa alla chefsjobb i Vindeln
2026-06-23
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TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vår organisation formas genom våra medarbetare. Det är människorna som utför uppdragen och levererar samhällsnyttan. Tillsammans gör vi skillnad och skapar värde för många. Tillsammans utvecklar vi verksamheter och människor. I den värld vi lever i behövs all kompetens, och alla är viktiga. Vi söker därför en verksamhetsledare under säsongen 2026/2027. Varmt välkommen med din ansökan!
VÅRT ERBJUDANDE
Vi förstår att du som letar nytt jobb har många frågor. Att välja arbetsgivare är ett stort och viktigt beslut, och vi vill göra det enkelt för dig att hitta den information du söker. Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln/karriar
DITT NYA JOBB
Som verksamhetsledare för den kommunala skid-och friluftslivsanläggningen Bubergsgården arbetar du både operativt och strategiskt med att leda arbetet inför, under och efter skidsäsongen. I rollen ingår personalansvar av timanställda under säsong, rekrytering, schemaläggning, arbetsledning, viss avtalshantering, inköp samt budgetuppföljning. Du rapporterar till sektorchef i Vindelns kommun som också agerar verkställande direktör för bolaget.
En central del av uppdraget är att under anställningsperioden utreda och ta fram en långsiktig vision och investeringsplan för verksamheten. Det innebär att du vid sidan av operativt arbete kommer inneha ett särskilt utredningsuppdrag.
DIN KOMPETENS
Vi söker dig som har intresse av alpina anläggningar och utförsåkning samt erfarenhet av ledarskap och verksamhetsstyrning, gärna inom besöksnäring, service, anläggningsdrift eller annan operativ verksamhet. Du har goda administrativa kunskaper, ekonomisk förståelse och är van vid att arbeta strukturerat med flera frågor parallellt.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut. Du har förmågan att ta initiativ och arbetar mål- och resultatinriktat. Du har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett praktiskt och närvarande ledarskap.
KRAV
Erfarenhet från besöksnäring, destinationsutveckling eller frilufts-/skidanläggning.
Erfarenhet av chefs- eller ledarroll
Goda administrativa kunskaper
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av personalansvar
Erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning
Erfarenhet av arbete med utvecklingsfrågor
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
DIN NYA ARBETSPLATS
Du kommer vara placerad på sektor kommunal utveckling inom Vindelns kommun. Sektorn har bland annat ansvar för kommunens fritids- och turismverksamhet, men uppdraget sköts inom ramen för AB Bubergsgården som är ett helägt kommunalt bolag.
Bubergsgården är Vindelns traditionsrika vintersportanläggning. Buberget är inte bara en utmaning för de tuffaste åkarna, utan det finns backar för alla. Pisterna är graderade från röd (avancerad) till grön (nybörjare). Totalt finns fem nedfarter och fyra liftar varav en är en barn/knapp lift. Här finns även vintercamping för husvagnar, stor parkering, skiduthyrning och servering i den gemytliga storstugan.
VISION 2030 - TILLSAMMANS ÄR VI VINDELN
Vindeln ska vara hemma – för alla som bor och verkar i kommunen. Här går livet ihop. Här finns plats för vardag och fest, arbete och ledighet och för familj och vänner. Här finns rum för utveckling och etablering. Här finns också plats för själen, för storheten och för äventyret – precis utanför dörren väntar det. Vi som bor här är alldeles vanliga människor, kanske bara lite stoltare och lite modigare än folk är mest. #tillsammansärvivindeln
Vindeln är med sina goda möjligheter till både barn- och äldreomsorg och ett brett utbud av bostäder en trygg plats att bo och leva på. Med korta avstånd till grannkommuner som Umeå och Vännäs finns även goda möjligheter till pendling för dig som är bosatt på annan ort. Här kan du läsa mer om hur det är att leva, bo och verka i Vindelns kommun: https://www.vindeln.se/tillsammans-ar-vi-vindeln
ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Tidsbegränsad anställning fram till 2026-08-31
Omfattning: Heltid
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
BRA ATT VETA
Vindelns kommun arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att säkerställa att rätt kompetens finns på rätt plats. Med kompetensen i fokus främjas mångfald och risken för diskriminering minskar. Vi hoppas därför att alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsvariation samt ålder känner sig välkomna att söka jobb hos oss.
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur ansökningsprocessen. Istället ställer vi ett antal urvalsfrågor vid ansökan som ser till den sökandes intresse och motivation samt hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss.
Vindelns kommun är ett förvaltningsområde för samiska språk. Därför är det positivt om du har kunskaper inom något samiskt språk.
Den som söker jobb i Vindelns kommun får gärna ha intresse av att även arbeta som deltidsbrandman (räddningstjänstpersonal i beredskap). Vill du veta mer om vad det innebär? Se http://blideltidsbrandman.nu/
Denna rekrytering sker helt genom Vindelns kommuns försorg. Vi undanber oss därför all kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. www.facebook.com/vindelnwww.linkedin.com/company/vindelns-kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindelns Kommun
(org.nr 212000-2544), https://www.vindeln.se/?id=1057
Kommunalhusvägen 11 (visa karta
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922 31 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vindelns kommun, Sektor Kommunal utveckling Kontakt
Sektorchef kommunal utveckling
Mattias Eriksson mattias.eriksson@vindeln.se 0933-14009 Jobbnummer
9974159