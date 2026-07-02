Verksamhetskoordinator till offentlig sektor i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-02
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Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en händelserik miljö där ingen dag är den andra lik? Vill du arbeta nära ledningen och få värdefull erfarenhet inom koordinering, administration och utredningsarbete? Då kan detta vara uppdraget för dig!
🌟Om uppdraget
Vi söker nu en Koordinator till ett spännande konsultuppdrag hos en offentlig verksamhet i Stockholm. Du kommer att ingå i en stödfunktion med ett nära samarbete med avdelningschefen och spela en viktig roll i det dagliga arbetet genom att skapa struktur, koordinera aktiviteter och säkerställa ett effektivt administrativt stöd.
Rollen erbjuder en varierad arbetsdag med många kontaktytor, både internt och externt, och passar dig som gillar att ta ansvar, arbeta proaktivt och bidra till välfungerande processer.
🎯Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
📅 Koordinera och planera avdelningschefens kalender, e-post, möten och resor.
🤝 Planera, administrera och dokumentera möten, konferenser och externa aktiviteter.
🗂️ Säkerställa struktur och ordning genom att hantera, registrera och dokumentera handlingar samt föra mötesanteckningar.
📨 Koordinera inkommande ärenden, exempelvis beställningar av underlag, remisser och andra administrativa processer.
👥 Planera och koordinera ledningsgruppens gemensamma möten, konferenser och resor.
💬 Sätta dig in i verksamhetsrelaterade frågor på en övergripande nivå och bidra med ett professionellt och kommunikativt stöd.
✅Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi, administration, beetendevetskap eller likvärdigt område.
1-3 års erfarenhet av kvalificerad administration eller handläggning
Har haft minst ett uppdrag eller tjänst där man stöttat chef eller ledningsgrupp med administrativa arbetsuppgifter
Har ett strukturerat och noggrant arbetssätt.
Är serviceinriktad och trivs med att samarbeta med många olika kontaktytor.
Är kommunikativ, prestigelös och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.
Trivs i en roll där du får ta initiativ och hantera flera parallella arbetsuppgifter.
Praktisk information
📌 Placeringsort: Stockholm
⏰ Omfattning: Heltid (100 %)
📅 Uppdragsperiod: 10 augusti 2026 – 27 november 2026
🗓️ Sista dag att ansöka är 8 juli 2026
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Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8009457-2082461". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
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111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9989422