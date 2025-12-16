Verksamhetskoordinator till Nordik Distribution i Lycksele
Vill du ha en nyckelroll i hjärtat av ett växande bolag där du får helhetsansvar och verkligt inflytande? Hos Nordik Distribution blir du spindeln i nätet som skapar struktur, flyt och kvalitet i en verksamhet med starka varumärken och höga ambitioner. Om du trivs med ansvar, variation och att få saker att fungera ska du söka den här tjänsten. Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Nordik Distribution i Lycksele är en svensk distributör som står på tre ben och har en klart uttalad ambition att utveckla samtliga. De består av försäljning av jakt- och skytteprodukter, outdoorprodukter och belysning till fordon. Vårt fokus ligger främst på den inhemska marknaden och enbart mot återförsäljare. Vi har ett brett utbud av produkter som vi ständigt utvecklar, både med nya agenturer och egna varumärken. De allra flesta produkterna köps in från leverantörer utanför Sverige och EU.
Vi är idag nio anställda med sex av dessa placerade i Lycksele där vi även har lager och kundtjänst.
Om rollen
Du kommer att finnas mitt i vår verksamhet med fokus på vår helhet. Du ansvarar för att administration, samordning och informationsflöden fungerar effektivt. Du kommer också att ansvara för kontakten med vår externa redovisningsbyrå.
Huvudsakliga ansvarsområden
Order och lager. Dagliga kontroller av orderkö, avvikelser, restnoteringar etc.
Transporter. Upphandla frakter och vara kontaktyta mot fraktbolag.
Leverantörer. Följa upp flöden, avtalade ledtider, reklamationer.
Kvalitet. Registrera skador, felplock, förbättra rutiner. Hantera incidenter.
Kundkommunikation. Tydlig och snabb information vid avvikelser och ändringar.
Planering och koordinering. Lägga veckoplaner för personal, lager, transporter och möten.
Vi är få vilket gör att arbetsuppgifter kan tillkomma samt vara väldigt omväxlande. Du får inte vara rädd för att rycka in där det behövs, men ditt uppdrag blir att se till att verksamheten fungerar som den ska. När flytet finns här så har vi massor av kunder som behöver service och hemsidor som ska hållas levande. Profil
Vi söker dig som på ett prestigelöst och jordnära sätt kan skapa en överblick över vår verksamhet. Du kan förenkla och kvalitetssäkra våra rutiner och arbetsgångar. Du är kommunikativ, analytisk, strukturerad, inte rädd för att delegera och trivs med att jobba i team. Du är noggrann (utan att bli petig), proaktiv, kan prioritera och förstå sammanhang. Du har erfarenhet av arbete som till exempel administratör, koordinator eller i ledande befattning. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift och har goda kunskaper i Office365 och erfarenhet av att arbeta i ett affärssystem.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup. Om du har frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Fredrik Nilsson på 073-047 57 61 eller fredrik.nilsson@onepartnergroup.se
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 2026-01-11. Notera att vi inte tar emot ansökningshandlingar via e-post. Så ansöker du
