Verksamhetskoordinator till myndighet på socialförvaltningen
Helsingborgs kommun / Assistentjobb / Helsingborg Visa alla assistentjobb i Helsingborg
2026-02-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Det är i Helsingborg det händer. Vi befinner oss i en spännande förflyttning mot framtidens socialtjänst. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig med koll på läget. Letar du efter nya utmaningar och vill vara med och bygga en trygg och stabil socialtjänst? Tveka inte, skicka in din ansökan redan idag.
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi är nu ett år in i vår nya organisation med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
Det är inom verksamhetsområde Myndighet som vi nu söker en verksamhetskoordinator.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetskoordinator på myndighet är du det kvalificerade stödet till verksamhetschefen. Du arbetar nära Myndighetens ledningsgrupp och håller samman helheten för verksamhetens olika processer. Du behöver kunna arbeta proaktivt och självständigt för att prioritera, organisera och samordna olika aktiviteter och processer för att underlätta styrning och ledning i verksamheterna. Du har ett brett uppdrag som innefattar att ta fram underlag, sammanställningar och analyser samt driva projekt.
Du kommer vara en av tre koordinatorer som samarbetar med övriga stödfunktioner, exempelvis ekonomi och HR för att ge enhetligt stöd till verksamhetscheferna.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av att koordinera och administrera verksamhet inom offentlig förvaltning, med fördel på strategisk nivå. Du har erfarenhet av att hålla samman och driva processer alternativt projekt. Du är kommunikativ, kan skapa och upprätthålla strukturer för dokumenthantering och informationshantering och är van vid att arbeta i team eller projekt för att uppnå gemensamma mål och lösa komplexa problem.
Även om ditt huvuduppdrag främst är kopplat till en verksamhet är det av största vikt att du har ett objektivt och analytiskt förhållningssätt där du ser utmaningar ur ett helhetsperspektiv på såväl förvaltnings- som stadsnivå.
Vi ser gärna att du har en högre utbildning inom exempelvis nationalekonomi eller statsvetenskap.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuer kommer hållas under förmiddagen den 2026-03-02 och under eftermiddagen den 2026-03-04
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9731538