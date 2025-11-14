Verksamhetskoordinator till Ersta Johanneslunds äldreboende
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Från mars 2026 tar Ersta diakoni över driften av Johanneslunds äldreboende i Västerhaninge. Johanneslund är ett modernt och hemtrevligt äldreboende med 96 lägenheter, beläget i en naturnära miljö. Här vill vi skapa en trygg och innehållsrik vardag för de boende - med meningsfulla aktiviteter, gemenskap och goda måltider.
På Johanneslund arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, omvårdnadspersonal och ledning nära varandra. Vår gemensamma riktning är tydlig: att stärka livskvaliteten och delaktigheten för alla boende.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Som verksamhetskoordinator är du navet i vår verksamhet och ansvarar för att vardagen fungerar smidigt både för våra medarbetare och våra boende. I denna mångsidiga roll kommer du att:
ansvara för bemanning vid korttidsfrånvaro - se till att alla pass är täckta genom att hantera sjukanmälningar och hålla tät dialog med ansvariga chefer och medarbetare
administrera förändrade tider i vårt schemasystem (Medvind)
ansvara för att förråden är välfyllda - inventera, beställa och hantera leveranser av förbrukningsvaror
hantera olika typer av inköp till lokalen
förbereda, stötta och administrera inför, under och efter aktiviteter på boendet
ta hand om administrativa uppgifter kopplade till exempelvis telefoner, nycklar och liknande
hantera administration kring och mottagande av undersköterskeelever som praktiserar hos oss
vara en del av verksamhetens ledningsgrupp och bidra till utvecklingen av boendet.
Arbetstiderna är måndag-fredag, kl. 7.00-15.30.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att vara spindeln i nätet och som vill bidra till att skapa en välfungerande och hemtrevlig vardag för våra boende och medarbetare. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett öga för helheten, samtidigt som du inte tvekar att ta tag i detaljerna. Du är strukturerad och ordningsam, med en naturlig förmåga att skapa överblick och hålla reda på många delar samtidigt.
För att trivas i denna roll är det viktigt att du har:
ett socialt och kommunikativt sätt, vilket gör att du samarbetar väl med både medarbetare och chefer.
handlingskraft och initiativförmåga - du ser vad som behöver göras och gör det!
en prestigelös inställning - du vågar fråga när det behövs och är inte rädd för att söka stöd vid behov.
Din positiva inställning och vilja att skapa trivsel gör dig till en viktig del av vårt team.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Du har:
erfarenhet av bemanning och administrativt arbete, gärna i liknande miljö
god datorvana och förmåga att hantera olika administrativa system, exempelvis Medvind
gymnasieexamen
Vi ser positivt på om du har B-körkort och tillgång till bil samt om du är insatt i Erstas organisation och arbetssätt sedan tidigare.
Övrigt om rekryteringen
Vi tillämpar provanställning som standard.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Johanna Modée, Övergripande Verksamhetschef, johanna.modee@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
