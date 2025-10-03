Verksamhetskoordinator till Boendestöd och Övriga insatser
2025-10-03
Inom socialförvaltningen i Järfälla kommun arbetar vi varje dag för att skapa trygghet, struktur och livskvalitet för våra medborgare. Inom enheten Boendestöd och Övriga insatser arbetar engagerad personal med att ge stöd till våra brukare runtom i hela Järfälla kommun. Vår enhet växer och vi söker en verksamhetskoordinator som kan förstärka vårt team inom boendestöd enligt SoL samt Övriga insatser enligt LSS och SoL.
Som verksamhetskoordinator får du en nyckelroll i att säkerställa att våra insatser planeras, utförs och följs upp på ett professionellt och kvalitetssäkrat sätt. Du fungerar även som den viktiga länken mellan brukare, medarbetare och chef - vilket ger dig en central roll inom både kommunikation och samordning. Vi söker en engagerad och strukturerad verksamhetskoordinator, som har lätt för att prioritera bland många olika arbetsuppgifter. Du behöver kunna fatta snabba beslut och hitta praktiska lösningar.
Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med andra verksamhetskoordinatorer och stödfunktioner, som arbetar med varierande uppgifter över hela området utförare funktionsnedsättning.
Som verksamhetskoordinator kommer du att ha en central och betydelsefull roll i vår organisation.
Du ansvarar, tillsammans med dina kollegor, för att organisera och strukturera våra insatser. Du tar emot nya beställningar, lägger schema för personalen samt följer upp insatsernas genomförande genom statistik, dokumentation och dialog.
Du är den första kontakten för brukare, deras företrädare, personal som utför insatserna samt biståndshandläggare genom hela processen från beställning till avslut. Du har återkommande kontakt med brukarna och är ett viktigt stöd för personalen i deras dagliga arbete.
Som koordinator är du också länken mellan medarbetare och chef. Det innebär att du förmedlar information, stödjer personalen och säkerställer att ledningens beslut kommuniceras och implementeras på ett effektivt sätt.
Telefon och olika verksamhetssystem är dina främsta verktyg, och du bidrar till ett gott samarbete inom organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av bemanning, schemaläggning och planering.
* Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis socialt arbete, beteendevetenskap, vård och omsorg eller motsvarande erfarenhet.
* Har god datorvana och är van vid att arbeta i Office-programmen.
* Behärskar svenska mycket väl i tal och skrift.
* Har mycket god kommunikativ förmåga och kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån olika målgrupper och situationer.
* Är flexibel, kan hantera förändringar och har en lösningsorienterad inställning samt förmåga att fatta självständiga beslut vid oväntade situationer.
* Är van vid att arbeta både självständigt och i team.
Meriterande om du har:
* Kunskap om psykisk ohälsa och olika funktionsnedsättningar.
* Erfarenhet av boendestöd, socialpsykiatri eller annat stöd till personer med funktionsnedsättning.
* Erfarenhet av samarbete med myndigheter och biståndshandläggare.
* Erfarenhet av verksamhetssystem som Timecare, Phoniro och Lifecare utförare.
* Arbetat inom offentlig sektor/kommun/region
Varmt välkommen med din ansökan! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdatum.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Läs mer: Jobba i Järfälla Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
