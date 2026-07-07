Verksamhetsexpert till rättsavdelningens kansli
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-07-07
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På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor – migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker en verksamhetsexpert till Rättsavdelningens kansli i Sundbyberg, Norrköping eller Malmö. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Kansliets uppdrag
På Rättsavdelningens kansli arbetar två administrativa handläggare och en jurist. Kansliet arbetar bland annat med avdelningens beredningar, planering, samordning av och deltagande i uppdrag samt uppföljning. Kansliet ansvarar också för avdelningens gruppbrevlåda.
Kansliets uppdrag kommer att utökas och du kommer att vara del av det utvecklingsarbetet.
Vi värdesätter ett intresse för samarbete i verksamheten eftersom vi löser många arbetsuppgifter tillsammans.
Vad gör en verksamhetsexpert?
Som verksamhetsexpert kommer du att ha ett viktigt uppdrag i att delta i förändrings- och utvecklingsarbete inom kansliet och avdelningen. Kansliet kommer framöver att samordna flera, för myndigheten centrala frågor, som genomförandeplan och riskhantering. I takt med att Rättsavdelningens uppdrag har utökats ökar kraven på kvalitet och struktur och du kommer att vara en viktig del i detta arbete.
Du kommer också att arbeta med planering och uppföljning. Du kommer att samordna och genomföra uppdrag och arbete med uppföljning inom avdelningen och med övriga myndigheten. Du kommer och arbete med utredningar, remisser, rapporter och analyser för att erbjuda stöd och underlag till verksamheten. I ditt arbete kommer du även att samverka med externa parter.
Vem är du?
Vi söker en person som har lätt för att anpassa sig till nya förutsättningar och uppdrag. Du är prestigelös, strukturerad och tycker att det är intressant att arbeta med förbättringar och nya lösningar. Du är en kvalitetsmedveten person med god helhetssyn som inte fastnar i detaljer utan kan bibehålla ett övergripande perspektiv. Du ska även känna dig bekväm i att under vissa perioder kunna arbeta under tidspress och leverera underlag med kort deadline.
Du har god förmåga att lyssna och kommunicera med andra och det är naturligt för dig att kommunicera komplexa frågor på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Du arbetar bra med andra människor och värdesätter samarbeten högt. Du tar ansvar för ditt område såväl som avdelningens och kan självständigt värdera och prioritera vad som skapar värde för myndigheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du som söker har
Relevant akademisk examen.
Aktuell erfarenhet av arbete som verksamhetsexpert, administrativ expert eller motsvarande roll inom stab eller kansli.
Erfarenhet arbete inom offentlig förvaltning.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
God kännedom om Migrationsverkets verksamhet och uppdrag.
Erfarenhet av att ge kvalificerat stöd till chefer och ledningsgrupper.
Erfarenhet av samverkan med andra myndigheter och organisationer.
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Arbetstider: Kontorsarbetstid, med möjlighet till överenskommelse om förtroendearbetstid. Möjlighet till distansarbete på viss tid enligt överenskommelse.
Placering: Sundbyberg, Norrköping eller Malmö.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Resor förekommer i tjänsten.
Läs om våra anställningsförmåner Vårt uppdrag och arbete - Migrationsverket
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 28 juli 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
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Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På arbetsgivarverket.se kan du läsa mer om vad det innebär.
Du behöver inte bifoga något personligt brev med din ansökan, men vi önskar att du svarar så tydlig och
utförligt som möjligt på urvalsfrågorna för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av din erfarenhet om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: Frågor och svar om att söka jobb på Migrationsverket
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner.
Migrationsverkets behandling av personuppgifter
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163), https://www.migrationsverket.se
Slottsgatan 82 (visa karta
)
602 22 NORRKÖPING Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Rättsavdelningen Kontakt
Helene Sjövall helene.sjovall@migrationsverket.se 010-4853807 Jobbnummer
9995030