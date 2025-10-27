Verksamhetsexpert till HR-avdelningens kansli
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-10-27
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vill du bidra till ett mer strategiskt, sammanhållet och välfungerande HR-arbete på Migrationsverket? Vi söker nu en verksamhetsexpert till HR-avdelningens kansli som ska arbeta med Strategisk kompetensförsörjning samt planering, uppföljning och samordning av avdelningens verksamhet.
Vad gör du som verksamhetsexpert hos oss?
HR-avdelningens kansli utgör ett ledningsstöd till HR-direktören och avdelningens ledningsgrupp. HR-avdelningen ska tillsammans med andra stödfunktioner säkerställa att migrationsverket på såväl kort som lång sikt har den kompetens som behövs för att lösa sitt uppdrag. För det behöver vi dels kunna leda våra interna kompetenser för att tillsammans underlätta för myndighetens chefer att vara goda arbetsgivarföreträdare och ledare så att vi som myndighet upplevs som en god arbetsgivare som fler vill vara en del av och som fler vill stanna hos.
Som verksamhetsexpert håller du samman avdelningens planering och bidrar med pedagogisk uppföljning som gör det lätt att förstå hur det går för oss. Du identifierar vad vi behöver justera för att nå våra mål och skapa värde tillsammans med verksamheten. Med lyhördhet för ledningsgruppen hjälper du oss att omsätta långsiktiga ambitioner i konkreta kortsiktiga initiativ - så att vi både stärker det dagliga arbetet för chefer med personalansvar och stödjer högre chefer i att rikta verksamheten mot framtidens krav.
På myndighetsnivå vill vi att du med goda relationer samt en grundad förståelse och kunskap för kompetensförsörjningens komplexitet, verkar för en framåtlutad och sammanhållen planeringsprocess där verksamhet, ekonomi och kompetens drivs integrerat.
Vem är du?
Vi söker dig som kan HR på dina fem fingrar och har en pedagogisk förmåga som gör att du kan på ett enkelt och begripligt sätt förklarar för våra samarbetspartners utanför avdelningen hur kompetensförsörjningens potential och begräsningar påverkar kärnverksamhetens förutsättningar att nå sina resultatmål. Internt, inom avdelningen förstår du hur våra många och kritiska specialistkompetenser behöver verka tillsammans i ett spelsystem och du hjälper oss att omsätta det i planer som vi löpande kalibrerar för att möta verkligheten.
Du är noggrann, strukturerad och trivs med att skapa ordning och sammanhang. Du samarbetar gärna med andra, är kommunikativ och lösningsorienterad. Du är trygg i din roll, har lätt för att prioritera och ser helheten även när mycket pågår samtidigt.
Du som söker har
Akademisk examen 180 hp (120 p) med inriktning personalvetenskap, ekonomi, eller alternativt annan utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom större HR-organisationer
Flerårig erfarenhet av HR-arbete
Erfarenhet av att arbeta i ett ledningssystem som ex. en stab eller ett kansli
Erfarenhet arbete inom offentlig sektor
Erfarenhet av verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling av organisationer och ledningsfunktioner.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet
Erfarenhet av arbete med verksamhetsplanering och uppföljning, gärna i samarbete med planerings- eller ekonomifunktioner
Upplysningar
Anställningsform: tillsvidare med inledande 6 mån provanställning
Arbetstider: förtroendearbetstid enligt överenskommelse
Placering: Sundbyberg eller Norrköping
Tillträde: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2025-10-27Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 16 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi använder inte personligt brev i denna rekrytering. Vänligen bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna som en del av din ansökan.
Frågor om rollen hänvisas till bitr HR-direktör / kanslichef Björn Kjellman, kontaktuppgifter finner du längre ner. Frågor om rekryteringsprocessen hänvisas till HR-analytiker viktor.j.larsson@migrationsverket.se
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen Kontakt
Björn Kjellman 010-2032935 Jobbnummer
9576613