Verksamhetsexpert med fokus på säkerhets- och beredskapsfrågor
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-01-28
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord i Sundbyberg
, Stockholm
, Sigtuna
, Knivsta
, Uppsala
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu en verksamhetsexpert med inriktning beredskap och säkerhet till region Nords kansli med placering i Sundbyberg.
Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.
Regionkansliet utgör ett stöd till region- och sektionsledning. Kansliet arbetar bland annat med verksamhetsplanering, handläggningsordning, beslutsunderlag, gör utredningar, samordnar rapportering och skriver remissvar internt och externt. Regionkansliet har också ett samordnande ansvar för samverkan med andra myndigheter, regioner, kommuner och länsstyrelser. Som verksamhetsexpert i region Nords kansli behöver du vara beredd att snabbt kunna ställa om till ändrade arbetsuppgifter om så behövs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som verksamhetsexpert med inriktning mot beredskap och säkerhet kommer du att arbeta med frågor inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhet. Du kommer att vara ett strategiskt stöd till regiondirektören och övriga chefer i regionen varför det är viktigt att du har förmåga att bygga goda relationer. Du behöver vara lyhörd och kunna fånga regiondirektörens och regionens behov inom området och omsätta det i handling.
Tjänsten är både strategisk och utvecklingsinriktad vilket innebär att du kommer vara delaktig i att planera och utforma uppdraget. I tjänsten ingår till exempel att planera och sätta upp tydliga mål för arbetet i relation till myndighetens inriktning på området, att ta fram beredskaps- och kontinuitetsplaner, utveckla regionens krisorganisation och stabsarbete samt genomföra utbildningar och övningar. I din roll kommer du att samverka med beredskaps- och säkerhetssamordnare från säkerhetsavdelningen på Migrationsverket, men även med andra kanslier inom operativ verksamhet. Extern samverkan ingår också i uppdraget.
Vem är du?
Du är en god representant för Migrationsverket och region Nord. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp mål och håller tidsramar. Vidare är du noggrann och väl medveten om vikten av att leverera med hög kvalité. Du har en analytisk förmåga och kan på eget initiativ identifiera frågor som behöver utredas vidare. Arbetet kräver att du är prestigelös och har en god samarbetsförmåga.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har
- Akademisk utbildning om minst 120hp med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet
- Aktuell erfarenhet av beredskaps- och säkerhetsarbete
- Erfarenhet av att ge kvalificerat stöd till chefer och ledningsgrupper
- God kommunikativ förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet; Word, Excel och Power Point
- Svenskt medborgarskap
Det är meriterande om du har
- Aktuell erfarenhet och god kännedom om stabs- eller kansliarbete inom offentlig verksamhet
- Erfarenhet av att planera och genomföra övningar och utbildningar, gärna inom beredskapsområdet
- Erfarenhet av ledningsarbete exempelvis inom stabsmetodik och krisorganisation
- Erfarenhet av arbete med analys, metodutveckling, förändringsarbete och uppföljningsarbete
- Erfarenhet av samordning och implementering av arbetssätt och metoder
- Erfarenhet av och god kännedom om Migrationsverkets uppdrag och verksamhet
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Arbetstid: Kontorsarbetstid
Placering: Sundbyberg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras. Utifrån detta ställs krav på svenskt medborgarskap. Anställningen förutsätter en godkänd säkerhetsprövning. Publiceringsdatum2026-01-28Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 18 februari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2026-00411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Operativ verksamhet, Region nord Kontakt
Anna Santesson 010-4854226 Jobbnummer
9710540