Verksamhetscontroller till Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen / Controllerjobb / Botkyrka Visa alla controllerjobb i Botkyrka
2026-01-07
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder, daglig verksamhet, vuxenutbildning och frågor som rör högre utbildning, till exempel yrkeshögskoleutbildningar och andra eftergymnasiala utbildningar. Vårt mål är att ge Botkyrkaborna bra förutsättningar att komma ut i studier, arbete och sysselsättning. Vi är 330 medarbetare som arbetar för att möjliggöra att fler medborgare når egenförsörjning.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som verksamhetscontroller på Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen har du ett strategiskt och operativt ansvar för målstyrning och analysarbete.
Du planerar och följer upp mål och politiska beslut samt gör omvärldsanalys. Du strukturerar komplexa datamängder för att visualisera nuläge och utvecklingsmöjligheter på ett lättförståeligt sätt. I tjänsten ingår att skriva, samordna och föredra rapporter för nämnden. Du rapporterar till ekonomi- och kvalitetschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- driva och utveckla målstyrningsprocessen samt arbetet med datadrivna analyser och beslutstödsystem, inklusive planering och uppföljning av mål
- kartlägga, utveckla och implementera nya perspektiv och arbetssätt för bättre måluppföljning
- säkerställa att kommunens aktiverande styrdokument tas omhand i målstyrningen
- Samla in och analysera data samt utveckla indikatorer och KPI i samarbete med verksamheter och specialister
- ta fram beslutsunderlag
- sammanställa och skriva delårsrapporter och verksamhetsberättelser samt visualisera data på ett lättförståeligt sätt
- föredra ärenden i ledningsgrupp och nämnd
Arbetet präglas av ett nära samarbete med förvaltningens olika verksamheter och funktioner. Rollen är central för att säkerställa ett strukturerat, sammanhållet och datadrivet arbetssätt inom förvaltningen.
Vi erbjuder dig
Rollen är nyinrättad, vilket innebär stora möjligheter att själv bidra till hur den utvecklas. Den är både strategisk och operativ, och du kommer till en förvaltning med höga ambitioner och en spännande utvecklingsresa framför dig. På enheten finns engagerade kollegor inom olika specialistområden som stöttar och hjälper varandra.
Du som söker till oss
Du har en akademisk examen inom ekonomi, systemvetenskap, statistik eller motsvarande, samt flerårig erfarenhet som verksamhetscontroller, kvalitetsutvecklare eller motsvarande, med fokus på målstyrning, ledningssystem och ett växande intresse för digitalisering och datadrivna analyser.
Övriga krav
- Erfarenhet av datadrivet analysarbete
- Vana att skriva information och rapporter
- Vana att presentera och informera
- Ett gott bemötande och mycket god svenska i tal och skrift
Meriterande
- Erfarenhet av utvecklingsarbete av beslutsstödssystem och datadrivna analyser
- Utbildning inom digitalisering/transformation
- Kompetens inom hållbar utveckling
Som verksamhetscontroller har du en analytisk och datadriven förmåga kombinerad med strategiskt och operativt fokus, vilket möjliggör effektiv planering, uppföljning och utveckling av målstyrning. Resultatinriktning och tydlighet bidrar till välgrundade beslutsunderlag och tydliga rapporter, samtidigt som samarbetsförmåga och god kommunikation skapar förutsättningar för nära samarbete med verksamheter, chefer och specialister. Kreativitet och ett lösningsfokuserat arbetssätt ger möjlighet att hitta nya perspektiv, utveckla arbetssätt och förbättra beslutsstödsystem.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AVN/2025:00106". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Kontakt
Therese Nilsson therese.nilsson@botkyrka.se 0708153420 Jobbnummer
9672310