Verksamhetscontroller med inriktning analys till Socialförvaltningen
Österåkers Kommun / Controllerjobb / Österåker Visa alla controllerjobb i Österåker
2025-09-30
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Österåkers Kommun i Österåker
, Täby
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Inom socialförvaltningen är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort. När du arbetar här kan du vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Vi utreder och beslutar om stöd till barn och ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionsnedsättning samt människor i behov av stöd i olika livssituationer. Tillsammans arbetar vi för att ge den högsta kvaliteten på den service vi erbjuder. Vill du vara med och forma framtidens socialtjänst? Österåkers kommun - möjligheternas skärgårdskommun - söker nu en engagerad och analytisk verksamhetscontroller till socialförvaltningen.
Ditt nya jobb
Tjänsten är nyinrättad och spelar en central roll i vår satsning på att bli en mer datadriven organisation, i linje med kraven i den nya socialtjänstlagen.
Med en åldrande befolkning, nya lagkrav kring insatser utan behovsprövning och ett ökat behov av evidensbaserad kunskap, är det viktigare än någonsin att följa upp och utvärdera varje insats - för att säkerställa största möjliga nytta för varje skattekrona. Här blir din roll avgörande.
Som verksamhetscontroller får du en strategisk nyckelroll i förvaltningens utvecklingsarbete. Du kommer att:
• analysera kostnader och nyttor kopplat till hälsoekonomiska effekter
• utveckla metoder för ekonomisk uppföljning
• ta fram kunskapsunderlag som stödjer ledningens beslut
• bygga modeller för att värdera insatsers effekter
• visualisera data på ett pedagogiskt sätt som gör den användbar för chefer och beslutsfattare
• utveckla och implementera socialförvaltningens BI-verktyg för att möjliggöra bättre analys, uppföljning och beslutsstöd
Rollen innehåller ständiga förbättringar i organisation, verksamhet och systemmiljö. Du arbetar med ekonomiska analyser, verksamhetsnära information och individbaserad data i nära samverkan med våra verksamheter.
Jag som rekryterar heter Josefin Bandh och är avdelningschef för Förvaltningsstöd. Här arbetar jurist, ekonomicontrollers, sakkunniga, administratörer, avgiftshandläggare, webbredaktör, bostadsförvaltare, nämndsekreterare och systemförvaltare. I min ledningsgrupp ingår även två enhetschefer för utveckling och innovation.
Avdelningen Förvaltningsstöd finns till för att stötta socialförvaltningens fyra verksamhetsområden: LSS, äldreomsorg, barn och familj samt vuxen. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med dessa avdelningar för att driva utvecklingen framåt.Publiceringsdatum2025-09-30Profil
Du är analytisk, strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att se komplexa samband och helheter. Du har ett starkt intresse för verksamheten och för att utveckla metoder och arbetssätt som leder till långsiktigt hållbara resultat.
Som person är du kommunikativ och trygg i att anpassa ditt budskap på ett pedagogiskt sätt till olika målgrupper - från verksamhetsnära medarbetare till politiska beslutsfattare. Du trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med samarbete, och där du får bidra till att utveckla framtidens socialtjänst i Österåker.Kvalifikationer
• Du har en ekonomisk universitets- eller högskoleutbildning, med minst en kandidatexamen
• Flerårig erfarenhet som controller, analytiker eller liknande roll
• God vana att hantera stora datamängder och arbeta med statistik- och analysverktyg
• Dokumenterad erfarenhet av analys- och utredningsuppdrag, inklusive samhällsekonomiska kalkyler och effektbedömningar
• God kunskap om BI-verktyg och erfarenhet av att utveckla och implementera datadrivna beslutsstödssystem
• Mycket goda kunskaper i Microsofts programsvit
• AI och automatiseringar ska vara en självklar del av din vardag
• Erfarenhet från offentlig sektor, särskilt inom socialtjänst, är meriterande
• Du skriver och talar svenska flytande
Anställningens omfattning
Heltid
Anställningsform
Tillsvidareanställning Tillträde
Enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag
12 oktober 2025
Visst låter det spännande? Registrera din ansökan via knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar på något annat sätt. I denna process önskar vi att du skickar in ditt CV på svenska.
Gå gärna in och läs mer på osteraker.se/jobbaiösteråker
Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Precis som vi har du också ett barnrättsperspektiv i ditt dagliga arbete, i enlighet med barnkonventionen.
Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni på vår webbplats.
Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Tre mil till Stockholm, 1 100 öar, 93 mil kustlinje och ett lite härligare sätt att leva. Vi i Österåker är stolta över vår storstadsnära skärgårdsmiljö där det natursköna kulturlandskapet alltid finns nära. Centralorten Åkersberga utvecklas till en modern stad med småstadskaraktär. Här utvecklar vi ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka. Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Österåkers kommun
(org.nr 212000-2890), http://www.osteraker.se Kontakt
Avdelningschef
Josefin Bandh josefin.bandh@osteraker.se Jobbnummer
9532874