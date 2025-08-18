Verksamhetschefssekreterare till VO Vård, Södertälje sjukhus
2025-08-18
Inom verksamhetsområdet vård arbetar undersköterskor, sjuksköterskor och viss administrativ personal.
Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är ca 400 medarbetare fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser. VO vårds ledningsgrupp består av 12 chefer och en stab med en Verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, omvårdnadsutvecklare, utbildningsansvarig samt sekreterare.
VO Vård arbetar enligt magnetmodellen med starkt fokus på excellent omvårdnad med stärkt ledarskap för omvårdnad, höga standarder för säker omvårdnad, kompetensutveckling och tydliga karriärvägar. Södertälje sjukhus inför nu magnetmodellen på hela sjukhuset med målsättning att bli ett av Sveriges första Magnet-certifierade sjukhus.
Våren 2026 flyttar våra tre geriatriska avdelningar till nya fina lokaler med enkelrum och samtidigt får Södertälje sjukhus ett utökat geriatriskt uppdrag.
Verksamhetschefssekreterare till VO Vård på Södertälje sjukhus:
Vi söker nu en verksamhetschefssekreterare som tillsammans med oss vill arbeta för att driva och utveckla vår verksamhet framåt.
Som verksamhetschefssekreterare arbetar du självständigt och brett med administrativa arbetsuppgifter och har en viktig och ansvarsfull roll för att få helheten att fungera. Du är underställd verksamhetschefen och kommer att jobba nära denna men även stötta våra vårdenhetschefer med administrativa uppgifter.
Dina personliga egenskaper:
För att lyckas i rollen ser vi att du är driven och med framåtanda. Du ser helheten i organisationen och är strukturerad, tydlig, kommunikativ, prestigelös och målmedveten. Då du kommer arbeta mot flera chefer behöver du vara lyhörd och ha ett flexibelt förhållningssätt. Även din förmåga att samarbeta är viktig, vilket uttrycks genom att du kan kommunicera och lösa utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Dina kvalifikationer:
• God datorvana och kunskaper i relevanta administrativa system.
• Erfarenhet från liknande arbete gällande chefstöd på högre nivå
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
• God förmåga att organisera och prioritera arbetsuppgifter. Serviceinriktad och flexibel.
Meriterande:
• Kompetens och dokumenterad erfarenhet från ekonomi- och personaladministrativa system såsom Raindance, Clockwork, Heroma, Edit och Varbi.
• Tidigare erfarenhet av arbete som administratör inom hälso- och sjukvård eller likvärdigt arbete på samma nivå.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform:
Heltid, 39.5 timmar/vecka. Tillsvidareanställning.
Rekrytering till denna tjänst sker fortlöpande under ansökningstidens gång, så skicka in din ansökan redan idag!
Ditt sjukhus genom karriären:
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från Liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet:
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
