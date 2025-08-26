Verksamhetschefsassistent till Öron Näsa Hals Hörsel och Balans
2025-08-26
Är du en strukturerad och initiativrik medicinsk sekreterare som trivs i en händelserik och meningsfull miljö? Vi söker dig som vill arbeta nära ledningen, bidra till smidiga processer och hjälpa oss att skapa bästa möjliga vård för våra patienter!
Du erbjuds
ett nära och givande samarbete med andra yrkeskategorier
ett delaktigt och närvarande ledarskap där vi ser varje individ och strävar efter att du får de bästa förutsättningarna för din fortsatta professionella utveckling
ett varierat arbete i en unik miljö
en möjlighet att få vara med och utveckla administrativa processer.
Publiceringsdatum2025-08-26Om tjänsten
I Verksamhetsområde (VO) Vårdadministration samlar vi sjukhusets alla vårdadministrativa resurser under Stab Produktion. Vår verksamhet består av cirka 600 medicinska sekreterare, administratörer och chefsassistenter.
Här arbetar du i en omväxlande miljö på en arbetsplats med starkt engagemang och driv för patienternas bästa. Din roll är central och huvudfokus är att stötta verksamhetschefen i dennes dagliga arbete. Du förväntas vara delaktig och bidra till effektiva samarbetsformer och förbättringar.
Som verksamhetschefsassistent arbetar du självständigt och är verksamhetschefens administrativa stöd. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att ombesörja mötesplanering, protokollföring samt vara behjälplig i annat förekommande administrativt arbete såsom kalender- och mailhantering samt diarieföring. Du kommer även vara ett stöd för ledningsgruppen vid nyanställningar och beställningar i diverse system. Du behöver vara insatt i verksamheten och vad som är på gång för att på bästa sätt hantera koordinering av olika slag samt förberedande arbeten som i rask takt behöver produceras. Som verksamhetschefsassistent inom Öron Näsa Hals Hörsel och Balans har du möjlighet att delta i ett nätverk med alla chefsassistenter på temat som träffas regelbundet. Du kommer vara anställd som verksamhetschefsassistent på VO Vårdadministration, men vara utplacerad på Öron Näsa Hals Hörsel och Balans. Du kommer ha ett nära samarbete med omvårdnadscheferna inom de enheter som verksamhetschefen leder och även vid behov bistå med administrativa uppgifter. Verksamheten finns i både Solna, Huddinge, Rosenlund och Danderyd och du delar din tid däremellan.
Vi söker dig som
gillar att arbeta självständigt och i ett högt tempo
har vana att arbeta som chefsassistent och vara väl förtrogen med Officepaketet
har god samarbets- och serviceförmåga och arbetar strukturerat
kan ta egna initiativ och se till helheten, då du kommer arbeta i en flexibel verksamhet
kan organisera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt
tycker att det är spännande att få vara med att utveckla och påverka framtidens arbetsuppgifter för din yrkesroll
delar Karolinska Universitetssjukhusets värderingar: Ansvar- Medmänsklighet- Helhetssyn.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Medicinsk sekreterarutbildning.
God administrativ förmåga.
Erfarenhet av mångårigt arbete som chefsassistent eller motsvarande.
En förutsättning är att du talar och skriver obehindrat på svenska.
Meriterande:
Erfarenhet av sjukvård/organisation.
Erfarenhet av digitalisering/AI
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
