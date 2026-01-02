Verksamhetschef, Vård och omsorgsboende och korttidsvistelse
2026-01-02
Vill du leda en verksamhet som gör verklig skillnad i människors liv? Hos oss får du möjlighet att påverka framtidens äldreomsorg - strategiskt, långsiktigt och med fokus på kvalitet och värdighet.
Ditt uppdrag
Som verksamhetschef är du en nyckelperson i äldreomsorgens ledning. Du har det övergripande ansvaret för vård- och omsorgsboenden samt korttidsvistelser - totalt cirka 1000 platser fördelade på 16 boenden. Du leder genom tre biträdande verksamhetschefer och cirka 40 enhetschefer, och tillsammans med dem skapar du förutsättningar för ett verksamhetsnära ledarskap.
Du omsätter kommunens mål till konkret handling, leder utvecklingen och säkerställer kvalitet, ekonomi och en god arbetsmiljö. Du är en central aktör i samverkan med fackliga parter, civilsamhället och externa aktörer. Du ingår i äldreomsorgsdirektörens ledningsgrupp och har en viktig roll i att forma framtidens äldreomsorg.
Dina ansvarsområden
Som verksamhetschef har du ett omfattande ansvar för planering, styrning och utveckling av verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål. Du ansvarar för budget, resursfördelning och uppföljning för att hålla verksamheten i balans.
Genom att leda via dina chefer skapar du förutsättningar för ett hållbart och närvarande ledarskap. Du driver kvalitetsarbete och kontinuerliga förbättringar, samtidigt som du bygger starka relationer och samverkar med nämnd, fackliga organisationer och externa aktörer. Du har även ett övergripande ansvar för rekrytering, arbetsmiljö och kompetensförsörjning - avgörande för att möta framtidens behov inom äldreomsorgen.
Om dig
Rollen kräver högskoleutbildning och gedigen erfarenhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvård. Vi ser gärna att du är van att leda genom andra chefer och att du har en stark förmåga att arbeta strategiskt. Uppdraget innebär nära samarbete med nämnd eller styrelse, och det är viktigt att tryggt kunna representera verksamheten - även i mediala sammanhang.
Vi värdesätter djup kunskap om socialtjänstlagen samt erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete. Som ledare är du kommunikativ, har helhetssyn och ser möjligheter till synergieffekter som främjar gemensamma lösningar.
Varför Umeå kommun?
Hos oss får du:
Ett uppdrag med stor samhällsnytta och möjlighet att påverka på riktigt.
En organisation som satsar på utveckling och innovation inom äldreomsorgen.
Ett kompetent ledningsteam och engagerade medarbetare.
En arbetsgivare som värnar om balans, hållbarhet och ledarskap enligt vår värdegrund.
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, https://www.umea.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare/varaformaner.4.1b4d24fb1752122eb843bf.html
och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande. Och jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
