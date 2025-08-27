Verksamhetschef (Trafik) sökes till Sektor samhällsbyggnad
2025-08-27
Som verksamhetschef är du ansvarig chef för en verksamhet som idag rymmer två enheter och en mindre stab. Verksamheten ansvarar för all planering av trafikförsörjning, trafiksäkerhetsåtgärder och vägutbyggnadsprojekt samt för fysisk utbyggnad av gator och ledningar i samband med genomförandet av detaljplaner. Ansvaret omfattar också frågor kopplade till kollektivtrafik, skolskjuts och färdtjänst samt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I verksamhetens ansvarsområden återfinns även drift, underhåll och anläggning av gator, gång- och cykelvägar, torg, parkytor och grönområden inom allmän platsmark.
Största delen av verksamheten är konkurrensutsatt och upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling.
Som verksamhetschef ingår du i ledningsgruppen för Sektor Samhällsbyggnad som leds av sektorchefen. Sektorn för Samhällsbyggnad innefattar förutom verksamheten Trafik som vi nu söker chef till, verksamheterna Bygglov, Miljö och Hälsa, Plan och Exploatering, Utveckling & Verksamhetsstöd, samt stadsutvecklingsbolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Sektorn utgör del av Härryda kommuns enda förvaltning och ligger organisatoriskt under kommundirektören. Sektorns ansvarsområden styrs politiskt till största delen av kommunstyrelsen, men ansvaret omfattar även ärenden där den politiska styrningen sker från Miljö- och bygglovsnämnden.
Du har din placering i kommunhuset i Mölnlycke som ligger knappt 1,5 mil öster om Göteborgs centrum.
Som verksamhetschef ansvarar du ytterst för att verksamheten bedrivs i enlighet med politiska uppdrag och enligt förvaltningens riktlinjer, policies med mera. Du har även ett direkt personal- och arbetsmiljöansvar för fem medarbetare. Verksamheten omfattar totalt en personal uppgående till ett tjugotal medarbetare. Verksamhetschefen ansvarar för att budget för verksamheten följs och att verksamheten bedrivs effektivt. Till din hjälp har du två enhetschefer samt naturligtvis även sektorns ledningsgrupp inklusive sektorchefen.
Vi söker dig med fullgjord högskoleutbildning med inriktning mot projektstyrning, väg&vatten och/eller samhällsbyggnad i ett brett perspektiv. Verksamhetens ansvarsområden och organisation ställer krav på erfarenhet av att leda genom andra chefer samtidigt som du förväntas kunna arbeta självständigt. Du kan strukturera och analysera komplicerade frågeställningar, kommunicera tydligt kring dessa och föreslå handlingsalternativ och lösningar utifrån verksamhetens ansvarsområden. Du har även intresse för att, tillsammans med sektorns övriga verksamhetschefer, styra och leda sektorns och förvaltningens gemensamma arbete och uppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vi söker dig som är trygg i din profession, arbetar effektivt - både självständigt och i grupp - och har tydlig förmåga att prioritera utan att ge avkall på noggrannheten. Som person är du analytisk, prestigelös och har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du har ett gott omdöme och hög integritet. Vi tror att du är lösningsorienterad, besjälad av att ge god service och att du ser det som en självklarhet att alltid ha ett gott bemötande. Du har ett större intresse för förändringsledning och projektstyrning/-ledning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du i möten med andra har god förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
