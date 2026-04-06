Verksamhetschef till vuxen- och arbetsmarknadsinsatser i Nacka kommun
Är du en trygg och kommunikativ chef som trivs i en komplex och föränderlig verksamhet? Vill du ta ett helhetsansvar för insatser som gör konkret skillnad för vuxna i behov av stöd och för människors väg mot egen försörjning?
Som verksamhetschef för vuxen- och arbetsmarknadsinsatser har du ett övergripande ansvar för verksamhet, medarbetare och resultat. Du leder genom andra och säkerställer att insatserna bedrivs med hög kvalitet och når uppsatta mål.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för utförardelen inom vuxen- och arbetsmarknadsinsatser som tillhör affärsområdet Familj och arbete. Verksamheten omfattar Nacka beroendemottagning, case manager-insatser, etablerings- och bosökarstöd, arbetsmarknads- och feriegruppen samt öppna förskolan och Hälsoträdgården.
Du leder verksamheterna i ett nära och tätt samarbete med biträdande verksamhetschef, där ni arbetar som ett team. Ni delar på personalansvaret, där biträdande verksamhetschef är direkt chef för större delen av verksamhetsområdet, samtidigt som du har det övergripande och det strategiska ansvaret för budget, resultat och personal.
Uppdraget innebär både ett operativt och verksamhetsnära ledarskap samt ett strategiskt ansvar för att utveckla verksamheterna i takt med förändrade behov.
En central del av uppdraget är att säkerställa leverans enligt avtal, överenskommelser och kundval. Du verkar i en miljö med flera uppdragsgivare som ställer höga krav på kvalitet, uppföljning och resultat, vilket i sin tur ställer krav på både affärsmässighet och god samverkansförmåga. Rollen innebär nära samverkan med bland annat socialtjänst, arbets- och etableringsenhet, utbildningsenhet, region och andra externa aktörer.
Du ingår i affärsområdets ledningsgrupp där du tillsammans med andra chefer arbetar med strategiska frågor i ett öppet och samarbetsinriktat klimat.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
leda och utveckla verksamheterna tillsammans med biträdande verksamhetschef
ansvara för budget, resultat och övergripande personalansvar
säkerställa leverans enligt avtal, överenskommelser och kundval
driva uppföljning och analys av verksamhetens kvalitet och resultat
företräda verksamheten i dialog med uppdragsgivare och samarbetspartners
initiera och driva utvecklings- och förbättringsarbete
identifiera och utveckla nya möjligheter inom uppdraget
bidra till affärsområdets strategiska utveckling i ledningsgruppen
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:
relevant högskoleexamen
dokumenterad erfarenhet av ledarskap där du är van att leda genom andra chefer
erfarenhet av budget- och resultatansvar
erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
god systemvana och digital mognad
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Är det här du?
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som trivs i en föränderlig miljö där uppdrag utvecklas över tid. Du skapar struktur och riktning i en verksamhet med många uppdrag och kontaktytor, och kombinerar helhetsperspektiv med operativ närvaro. Du leder med tillit, tydlighet och engagemang.
Du är kommunikativ, lyhörd och har ett förtroendeskapande arbetssätt. Du bygger starka relationer och har lätt för att samverka med olika aktörer.
Vidare har du ett affärsmässigt förhållningssätt där du ser möjligheter, tar initiativ och omsätter idéer i praktik, samtidigt som du har förmåga att förankra dem på ett övertygande sätt.
Som ledare är du modig och har gott omdöme. Du hanterar svåra situationer när det behövs och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och resultat.
Vi erbjuder
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med startdatum planerat till 1 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun och som har öppenhet och mångfald som sin vision.
Som verksamhetschef inom vuxen- och arbetsmarknadsinsatser får du ett brett och självständigt uppdrag i en verksamhet med stor variation och samhällspåverkan. Du leder engagerade och kompetenta medarbetare och får möjlighet att utveckla verksamheter i en tid av förändring.
Du blir del av en ledningsgrupp där varje chef ansvarar för sitt uppdrag samtidigt som ni stöttar varandra och tillsammans bidrar till affärsområdets utveckling.
Vårt kontor ligger centralt beläget vid Sickla köpkvarter i Nacka.
Utdrag från misstanke- och belastningsregister
I enlighet med Nacka socialnämnds beslut krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret (arbete till en ledande befattning inom kommuner) i samband med anställning. Välj gärna digitalt registerutdrag för att underlätta i rekryteringsprocessen.
Intresserad?
Rekryteringsprocessen består av urval, tester, kompetensbaserade intervjuer, referenstagning samt uppvisande av belastningsregister och kontroll av betyg. Urval kan komma att ske löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Sista ansökningsdag är 26 april.
Välkommen med din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
http://www.nacka.se
Granitvägen 13-17 (visa karta
)
131 40 NACKA Arbetsplats
Nacka Kontakt
Affärsområdeschef
Ara Zarei ara.zarei@nacka.se 070-4318601
