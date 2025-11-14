Verksamhetschef till Villa Haglösa, barn och ungdomsboende LSS i Trelleborg
Nu söker vi en driven verksamhetschef till vårt team. Vi erbjuder ledarskapsprogram, ett meningsfullt arbete och möjligheten att göra skillnad!
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga blivande chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag.
Om rollen För oss är det viktigt att du som verksamhetschef vill vara aktiv och nära verksamheten. Det är en förutsättning för att du ska kunna vårda och utveckla relationerna med medarbetare, boende, närstående och myndigheter. Genom att finnas nära verksamheten, kan du också säkerställa att företagets värderingar, det pedagogiska ramverket och gällande lagstiftning efterlevs på din verksamhet/verksamheter. Du både vill och har förmågan att styra och följa upp verksamheten utifrån företagets mål och ekonomiska ramar. Du har budget- och resultatansvar samt rapporterar till regionchefen och ingår i hens ledningsgrupp.
Om Villa Haglösa
Villa Haglösa är ett LSS-boende som vänder sig till barn och ungdomar med diagnos inom autismspektrum, med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
På Villa Haglösa finns fem platser. Barn/ungdomarna bor i ett eget rum och har eget badrum i en hemtrevlig miljö. Det finns ett gemensamt kök, matplats, vardagsrum och stora ytor för lek och bus. Det finns även en mycket generös inglasad altan, och villan är omgiven av en stor trädgård och med utsikt över fälten.
Haglösa är en by knappt tio minuters bilresa norr om Trelleborgs tätort. Det finns busshållplats 300 meter från boendet med avgångar till Svedala och Trelleborg varje timme.
Aktivt ledarskap För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Vi utbildar därför samtliga chefer via Läras ledarprogram. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex. socionom, social omsorg) och erfarenhet från omsorgsverksamhet. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord kring ledarskap.
Du har ett coachande förhållningssätt och vill se dina medarbetare växa och utvecklas i sin yrkesroll. Du gillar att ge och ta emot feedback och bryta ned och arbeta mot uppsatta mål. Du är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: efter överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-15. Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så passa på att söka direkt. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: Anna Åberg anna.aberg@nytida.se
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea.
