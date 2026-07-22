Verksamhetschef till Västsupport - specialistföretag inom Bank
Maquire Sverige AB / Chefsjobb / Borås Visa alla chefsjobb i Borås
2026-07-22
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Led ett specialistbolag där ditt ledarskap gör den största skillnaden.
Nu söker vi en verksamhetschef som kan skapa tydlighet, engagemang och gemensam riktning – och tillsammans med styrelse och ägarbanker utveckla en verksamhet som stärker framtidens sparbanker.
Ett ledarskap som skapar riktningHär får du möjlighet att leda och vidareutveckla en verksamhet som bygger på förtroende, specialistkompetens och nära samverkan med tolv självständiga sparbanker. Du får stort inflytande över hur våra tjänster utvecklas, hur verksamheten organiseras och hur vi tillsammans skapar största möjliga värde för våra ägare.Du rapporterar direkt till styrelsen och arbetar i nära dialog med såväl styrelse som bankernas verkställande direktörer och andra nyckelpersoner.Samtidigt leder du ett team av nio erfarna specialister med djup kompetens inom risk, compliance och regulatoriska frågor. Medarbetarna arbetar självständigt, finns på flera orter i Västsverige och jobbar till stor del på distans. Det ställer höga krav på ett ledarskap som skapar närvaro även när man inte delar vardagen.Din viktigaste uppgift blir att skapa tydlighet, gemensamma arbetssätt och ett starkt engagemang. Genom kontinuerlig uppföljning, återkoppling och ett närvarande ledarskap bygger du en kultur där samarbete, kvalitet och ständiga förbättringar är en självklar del av arbetet.
Ditt uppdragSom Verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för Västsupports verksamhet. Du omsätter styrelsens strategi till praktiskt genomförande, leder verksamheten mot uppsatta mål och säkerställer att våra ägarbanker får en leverans som präglas av kvalitet, professionalism och hög integritet.Du ansvarar för verksamhetsplan, budget och ekonomi, utvecklar processer och arbetssätt samt säkerställer att bolaget har en effektiv organisation som möter framtidens krav.Du representerar också Västsupport i dialogen med ägarbanker, samarbetspartners och andra intressenter och bidrar aktivt till bolagets fortsatta utveckling.
Vi tror att du......har en gedigen bakgrund från bank- eller finanssektorn och god förståelse för den regulatoriska miljö som finansiella verksamheter verkar inom.Du har erfarenhet av att leda kvalificerade verksamheter där styrning, kvalitet och långsiktighet är centrala. Kanske arbetar du idag inom risk, compliance, intern styrning, internrevision eller annan verksamhet med höga krav på integritet och affärsmässighet. Swedsec-licens för ledning och kontrollfunktioner är ett krav. Om du ännu inte innehar licensen behöver du vara beredd att certifiera dig i samband med tillträdet.Du är van att arbeta nära ledningsgrupper och styrelser och känner dig trygg i att skapa struktur, fatta beslut och driva förändring. Du har erfarenhet av att leda kvalificerade specialister, gärna i en geografiskt spridd organisation, och vet hur man skapar engagemang, ansvarstagande och samarbete även när vardagen inte präglas av gemensamma kontorsmiljöer.
Som ledareDu bygger förtroende genom tydlighet, lyhördhet och ett gott omdöme. Du är prestigelös nog att ta hand om verksamhetens vardag och strategisk nog att se nästa steg i utvecklingen.Du uppskattar komplexa sammanhang där olika intressen behöver balanseras och där framgång bygger på dialog, samarbete och långsiktiga relationer. Framför allt motiveras du av att utveckla både människor och verksamhet.
Därför VästsupportHos oss får du ett uppdrag med stor betydelse. Du leder ett specialistbolag med högt förtroende hos sina ägare och får möjlighet att vidareutveckla en verksamhet som är avgörande för mindre sparbankers förmåga att möta framtidens regulatoriska krav.Här får du kombinera ledarskap, verksamhetsutveckling och samhällsnytta i nära samverkan med styrelse och ägarbankerna. Placeringsorten är flexibel inom Västsverige. Västsupport har sitt kontor i Borås, och uppdraget innebär regelbunden närvaro såväl på kontoret som hos ägarbankerna runt om i regionen. Resor ingår därför som en naturlig del av rollen.
AnsökanVarmt välkommen med din ansökan senast 30 augusti via maquire.se, som Västsupport samarbetar med i denna rekrytering. Om du har frågor, kontakta gärna Anna Åkesson (semester fram till 10 augusti), 076-33 88 796 eller anna.akesson@maquire.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maquire Sverige AB
(org.nr 556756-3506)
Skaraborgsvägen 25 (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Västsupport AB Kontakt
Seniorkonsult
Anna Åkesson anna.akesson@maquire.se +46763388796 Jobbnummer
10009052