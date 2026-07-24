Verksamhetschef till Västra Götalands Parasportförbund
Västra Götalands Parasportförbund / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2026-07-24
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Vill du vara med och utveckla parasporten i vårt distrikt och skapa förutsättningar för fler att kunna idrotta utifrån sina egna förutsättningar?
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhetschef som vill leda och utveckla vår verksamhet tillsammans med styrelse, medarbetare, föreningar och samarbetspartners.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga verksamheten. Du leder kansliets arbete, verkställer styrelsens beslut och driver verksamheten mot de mål som årsmötet har beslutat.
Du blir en central person i arbetet med att utveckla parasporten i distriktet och skapa goda relationer med medlemsföreningar, kommuner, distriktsidrottsförbund, specialidrottsförbund, myndigheter och andra samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, planera och utveckla den operativa verksamheten.
Ansvara för verksamhetsplanering, uppföljning och rapportering.
Budget- och ekonomiansvar.
Personalansvar för kansliets medarbetare.
Bygga och utveckla samarbeten med föreningar och externa aktörer.
Arbeta med projekt, bidragsansökningar och finansiering.
Företräda förbundet i olika sammanhang och bidra till ett positivt och inkluderande ledarskap.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.
Är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet.
Har god organisatorisk och administrativ förmåga.
Är van att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete.
Har erfarenhet av budgetarbete och ekonomisk uppföljning.
Har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Delar idrottsrörelsens värderingar och har ett starkt engagemang för inkludering och människors lika möjligheter.
Erfarenhet från ideell sektor, idrottsrörelsen eller funktionsrättsområdet är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en relationsskapare som bygger förtroende, ser möjligheter och trivs i en roll där du växlar mellan strategiskt arbete och praktiskt genomförande. Du har förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa struktur även när många frågor pågår samtidigt.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att utveckla möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i idrott och fysisk aktivitet. Du blir en viktig del av en organisation som präglas av engagemang, samverkan och framtidstro.
Anställning
Anställningen är ett vikariat med mycket goda möjligheter till fortsatt anställning.
Heltid.
Arbete på kvällar och helger förekommer.
Resor inom distriktet ingår i tjänsten.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 6 augusti. Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ordförande Cina Walterlin på cina.parasportvg@gmail.com
.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: cina.parasportvg@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalands Parasportförbund
, https://parasport.se/distrikt/vastra-gotaland
Övre Kaserngården 8 (visa karta
)
415 27 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ordförande
Cina Walterlin cina.parasportvg@gmail.com Jobbnummer
10011396