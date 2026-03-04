Verksamhetschef till Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogchefsjobb / Ronneby Visa alla pedagogchefsjobb i Ronneby
2026-03-04
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://bit.ly/ArbetapåRonnebykommun
Utbildningsförvaltningen i Ronneby har satt fokus på det kollegiala lärandet! Verksamheten ska genomsyras av kollegialt lärande och de metoder som bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Då når vi framgång! Hos oss ska samtliga medarbetare vara väl medvetna om våra styrkor och värna om dessa, samtidigt som vi hela tiden utvecklas. Det gör vi tillsammans!
I utbildningsförvaltningen arbetar vi efter den "röda tråden", en gemensam syn på utveckling och lärande med demokratisk värdegrund från förskola, grundskola, anpassad skola till gymnasie- och vuxenutbildning.
Ta chansen att jobba i en kommun som fokuserar på kärnan i utbildningen!Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef ansvarar du för att leda och utveckla verksamheterna utifrån ett helhetsperspektiv. Uppdraget omfattar:
* Övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget.
* Leda, stötta och följa upp skolornas rektorer.
* Strategisk planering och utveckling, inklusive lokalfrågor och arbetsmiljö.
* Systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av resultat.
* Beredning av tjänsteärenden samt föredragning inför utbildningsnämnden.
* Att omsätta politiska beslut, visioner och värdegrund i praktisk handling.
* Att skapa tydliga strukturer för styrning, delegation och uppföljning.
* Att bidra till stärkt samverkan, samsyn och vikänsla i organisationen.
Uppdraget kräver ett ledarskap som är tryggt, strukturerat och inriktat på långsiktig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Universitets- eller högskoleutbildning med pedagogisk inriktning (krav).
* Erfarenhet av ledande befattning inom utbildningsområdet, gärna som verksamhetschef eller rektor.
* Förmåga att leda chefer och verksamheter genom samarbete, tydlig struktur och helhetsperspektiv.
* Goda kunskaper inom ekonomi- och budgetplanering, gärna från kommunal verksamhet.
* Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete.
* Bkörkort.
* En stark pedagogisk grund och ett genuint engagemang för barns lärande och utveckling.
Personliga egenskaper vi värdesätter är att du är lösningsfokuserad, flexibel och trygg i ditt ledarskap. Du trivs med att leda i förändring, är robust i din yrkesroll och tar ansvar för att driva utveckling med tydlig riktning. Du har förmåga att se helheter och verkar för dina verksamheters bästa, men även utbildningsförvaltningens bästa. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra och att du tillsammans med övriga verksamhetschefer driver arbetet i förvaltningen framåt.
ÖVRIGT
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomförs bakgrundskontroller som en del av rekryteringsprocessen. Kontrollen sker i ett sent skede och omfattar endast den information som är relevant för tjänsten.
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
I ansökan bifogar du CV.
En ansökan till Ronneby kommun är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304766-2026-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby kommun
(org.nr 212000-0837) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ronneby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Åsa Hallén Olofsson asa.hallenolofsson@edu.ronneby.se 0457617036 Jobbnummer
9777313