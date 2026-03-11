Verksamhetschef till två mindre vårdcentraler med digitala arbetssätt
Vill du leda utvecklingen av framtidens primärvård? Vill du driva digitaliserade arbetssätt och nytänkande? Vi söker en modig och engagerad ledare som vill driva nyöppnade digifysiska Vårdcentralen Björkris och vidareutveckla Vårdcentralen Kolla.Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Som chef i Vårdcentralen Halland engagerar och motiverar du dina medarbetare mot uppsatta mål. Du leder med fokus på resultat och har patienten i fokus för att kunna erbjuda en tillgänglig och god vård för våra hallänningar.
Att vara verksamhetschef i Region Halland innebär att du delar vår passion för utveckling och att du har ett naturligt öga för möjligheter att förbättra. Nystarten av en vårdcentral med helt nya arbetssätt kräver din förmåga att driva nytänkande och se möjligheter i digitaliserade arbetssätt, som inte är de traditionella idag.
Som verksamhetschef har du ett helhetsansvar för vårdcentralens verksamhet, där du som tydlig ledare driver vårdcentralen framåt tillsammans med dina kompetenta medarbetare. Du har ansvar för patientsäkerhet och kvalitet, att vårdcentralen har god tillgänglighet och är anpassad efter patienternas behov och du säkerställer att en god arbetsmiljö för dina medarbetare.Om företaget
Vårdcentralen Björkris öppnar i mitten av mars som vår första i grunden digifysiska vårdcentral. Vi söker dig som är drivande och vill arbetsleda i en verksamhet som inte jobbar traditionellt utan efter "digitalt först, fysiskt när det krävs", vilket betyder att vi i första hand träffar våra patienter digitalt, men att vi välkomnar dem till vår fysiska lokal när det behövs. Med hjälp av tekniken skapar vi en smart och trivsam arbetsmiljö som är hållbar på sikt och ger våra patienter en god, tillgänglig och säker vård.
Vårdcentralen Kolla är en omtyckt vårdcentral centralt i Kungsbacka med cirka 3 800 listade patienter. Verksamheten har nyligen firat 10 år och den har under åren utvecklats till en nytänkande enhet med en erfaren och engagerad medarbetargrupp som är vana vid digitala flöden, men också kan förbättra den ytterligare. Vårdcentralen har gott rykte och medarbetarna är måna om den bästa vården för våra hallänningar.
Vi söker därför dig som vill kombinera det bästa av två världar - att få förbättra en väletablerad vårdcentral ihop med en spännande uppstart av ny en enhet, båda med visionen "digitalt först, fysiskt när det krävs". Vi tror på gemenskap och samarbete, informationsdriven vård där patientens behov får stå i centrum och att våga testa nytt.Kvalifikationer
Med god tillit och lyhördhet skapar du engagemang och delaktighet och ditt ledarskap vilar på respekt, tydlighet och värme. Du leder med hjärta och hjärna, du är närvarande och kommunikativ. Du är också en förebild, dina värderingar genomsyrar ditt sätt att leda och stämmer överens med Region Hallands värdegrund.Kvalifikationer
- Adekvat utbildning inom Hälso- och sjukvård.
- Kandidatexamen eller högre utbildning.
- God förståelse för och kunskap om intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet.
- Tidigare haft ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor.
- Erfarenhet av ledarskap.
- Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Meriterande:
- Utbildad i förändringsledning
- Erfarenhet av digitala arbetssätt
- God förståelse för och kunskap om vårdcentralsverksamhet.
- Erfarenhet av att driva och leda verksamhetsutveckling.
- Erfarenhet av att leda en flerprofessionell arbetsgrupp.
- Genomfört vårt utvecklingsprogram Morgondagens ledare.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan! Om du är nyfiken eller har frågor är du självklart välkommen att ringa till Emma för ett inledande samtal.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Fackliga företrädare:
- Anna Franzén, Saco 0300-56 92 59, anna.franzen@regionhalland.se
- Ann-Helén von Braun, Hallands läkarförening 0346-56 000 (vxl), Ann-Helen.vonBraun@regionhalland.se
- Charlotta Andersson, Vision 0724-566551, Charlotta.K.Andersson@regionhalland.se
- Charlotte Karlsson, Kommunal 070-265 23 74, charlotte.karlsson@regionhalland.se
- Ann-Christin Elmhäll, Vårdförbundet 0767847707, ann-christin.elmhall@regionhalland.se
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete som chef.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
