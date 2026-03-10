Verksamhetschef till Region Storstockholm, Uppsala/Västerås
2026-03-10
Om Samhall
Samhall finns till för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad där alla ses som en tillgång. Vårt uppdrag är att skapa meningsfulla jobb för personer med funktionsnedsättning. Varje år anvisas ca 2 000 personer till oss från Arbetsförmedlingen och det vi gör är att erbjuda dem en stabil plattform att stå på och möjlighet att träna sina förmågor och utveckla sin kompetens. Vårt viktigaste mål är att 1 500 personer varje år ska lämna oss för ett arbete utanför Samhall.
Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt uppdrag och våra mål högst närvarande. Övertygelsen om att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft för oss alla. Vi tror att du som läser detta känner lika starkt för det som vi.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort.
Välkommen till Samhall!
Rollen som Verksamhetschef
Vi söker nu en verksamhetschef som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av Samhall, ett av Sveriges viktigaste företag. Region Storstockholm är organiserad i tre distrikt och det är till distrikt Uppsala/Västerås vi nu söker vår nästa verksamhetschef med placeringsort Västerås.
Som verksamhetschef är du direkt underställd distriktschefen, och ingår som en av sex verksamhetschefer, en HR-verksamhetspartner samt ett Affärsstöd i dennes ledningsgrupp. Till din hjälp har du 12-14 direktrapporterande linjechefer och en organisation bestående av ca 350-400 medarbetare, som utför olika typer av tjänster.
Du ansvarar för att driva, utveckla, redovisa och följa upp den operativa driften. I arbetsuppgifterna ingår att övergripande koordinera verksamheten från början till slut.
I rollen som verksamhetschef är du en trygg ledare som tar tag i driftsfrågor och följer upp verksamheten genom att vara delaktig, tydlig och tillgänglig. Du får ett stort ansvar med varierande arbetsuppgifter i syfte att skapa god lönsamhet och utveckla affärsrelationer med nya och befintliga kunder. En prioriterad arbetsuppgift är att arbeta med utvecklingen av dina underställda ledare. I ledningsgruppen agerar du som en lagspelare med hela verksamhetens bästa för ögonen.
Vi söker dig som har mångårig framgångsrik ledarerfarenhet, samt har en högskoleutbildning eller annan motsvarande erfarenhet. Du har erfarenhet av att leda ledare, har du dessutom erfarenhet av arbete i ledningsgrupp samt av tjänsteverksamhet är det meriterande. Erfarenhet från personalintensiv verksamhet med budget och resultatansvar är ett krav. Erfarenhet av att utveckla affärsrelationer med goda resultat samt goda ekonomikunskaper förutsätts, liksom erfarenhet av kompetens- och optimerad personalplanering.
I denna roll kan du komma att ansvara för säkerhetsklassade kunder vilket innebär att du som slutkandidat i denna rekryteringsprocess eventuellt kommer genomföra en säkerhetsprövning med tillhörande bakgrundskontroll.
Som person är/har du:
Engagerad, pålitlig och uppmärksam
Erfarenhet av att leda andra chefer samt driva förändringsarbete i komplexa situationer
Du är utvecklingsinriktad med god förmåga att anpassa ditt arbetssätt vid förändring.
Du har förmågan att agera såväl strategiskt som operativt.
Du trivs med att skapa kontakter och är bra på att utveckla goda relationer, såväl internt som externt.
Goda ekonomikunskaper
Du tror på människors förmåga och möjlighet till utveckling och har lätt för att samarbeta
B-körkort erfordras för tjänsten
Du måste dela Samhalls grundläggande värderingar. Hos oss bidrar du till kundnytta, medarbetarnytta och samhällsnytta i ett företag där alla ses som en tillgång på arbetsmarknaden.
Ansökan och övrig information
Vill du bli en av oss? Ansök redan idag då ansökningarna behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Samhall arbetar aktivt med mångfald och ser gärna sökanden med olika bakgrund.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Befattningens placering: Västerås men resor inom Distriktet förekommer.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Distriktschef, Mimmi Bünsow, mimmi.bunsow@samhall.se
eller rekryterare, Stina Torell, stina.torell@samhall.se
Fackliga kontaktuppgifter:
Unionen, Jonny Olsson 072-204 85 47
Ledarna, Elisabeth Lindén-Classon 070-3756534
Asim Zilic, Saco 070-359 45 15 Så ansöker du
