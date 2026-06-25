Verksamhetschef till Primärvården i Närsjukvårdsområde Väster, Sollefteå
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sollefteå Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sollefteå
2026-06-25
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sollefteå
, Kramfors
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Timrå
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Närsjukvårdsområde Väster omfattar Kramfors och Sollefteå kommuner. Primärvården som verksamhetsområde omfattar fem av regionens hälsocentraler: Höga Kusten, Kramfors, Nyland, Sollefteå och Ramsele. Här möts stad, landsbygd och glesbygd, vilket skapar en dynamisk och varierad verksamhet. Vi arbetar utifrån Nära vård vars kärna är ett personcentrerat arbetssätt där varje individs behov och förutsättningar står i fokus. Vården ska vara tillgänglig genom hela livet - nära invånarna, där de bor och verkar. Inom området arbetar vi för en sammanhållen vårdkedja med en väl utvecklad samverkan mellan primärvård, länssjukvård, sjukhusspecialiteter och kommuner. I närsjukvårdsområdet ingår även verksamheter vid Sollefteå sjukhus såsom akutmottagning, medicin, kardiologi, geriatrik, rehabilitering och neurologi. Därtill finns flera länsövergripande uppdrag, bland annat 1177 Vårdguiden på telefon, ungdomsmottagningar, föräldra- och barnhälsovårdspsykologer (FBHV), Barn- och ungdomsentrén (7-17 år, psykisk hälsa) samt Livsstilmedicin Österåsen. Idag har Närsjukvårdsområde Väster cirka 300 medarbetare och fyra verksamhetschefer. Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhetschef till primärvården som vill ta ett övergripande ledarskap för våra fem hälsocentraler och vara med och driva arbetet mot en nära, tillgänglig och sammanhållen vård med invånaren i centrum.
Som verksamhetschef har du ett övergripande, taktiskt ledaruppdrag där du arbetar långsiktigt med verksamhetsområdets utveckling. Du ser helheten och agerar förebild genom aktivt arbete med att skapa engagemang och delaktighet. Verksamhetschefen är direkt underställd områdesdirektören och ingår i närsjukvårdsområdets ledningsgrupp. Tillsammans med de övriga verksamhetscheferna har du ett gemensamt ansvar att utifrån ett helhetsperspektiv driva en god, jämlik och effektiv hälso- och sjukvård inom området. Samarbete är viktigt med övriga verksamheter inom regionen och samverkan med andra samhällsaktörer är en viktig del. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder verksamhetsområdets ledningsgrupp med fokus på och utveckling av patientsäkerhet, hållbar arbetsmiljö, kompetensförsörjning och verksamhetens arbetssätt, processer och organisation bland annat med stöd av digitalisering och inom ramen för verksamhetens uppdrag.
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid i grundprofessionen och förordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod.
ArbetsuppgifterLeda arbetet inom verksamheten och övriga uppdrag genom enhetschefer
Ansvara för att säkerställa att regionens vision och de politiska ambitionerna får genomslag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och utifrån ekonomiska förutsättningar
Leda och utveckla arbetet som pågår mot en god och nära vård
KvalifikationerVi söker dig somHar en akademisk examen eller utbildning inom för tjänsten relevant område
Har gedigen chefs- och ledarerfarenhet och vana av strategiskt ledningsarbete
Har kunskap om att leda förändringsarbete med dokumenterat gott resultat
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar kunskap om, och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn samt arbete i politiskt styrd organisation
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har akademisk examen inom hälso- och sjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperUthållig
Mål - och resultatorienterad
Samarbetsförmåga
Ledarskap
Helhetssyn
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kan kräva att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2026:052". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Närsjukvårdsområde Väster Kontakt
Rekryterande chef
Agneta Nordlander agneta.nordlander@rvn.se +4662019713 Jobbnummer
9978738