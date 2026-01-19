Verksamhetschef till Operationskliniken i Region Västmanland
Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Västerås
2026-01-19
Vill du leda och utveckla operationskliniken mot framtidens vård? Som verksamhetschef får du tydligt mandat och en unik möjlighet att driva utveckling i en av regionens mest komplexa verksamheter. Du får en avgörande roll i flytten till det nya akutsjukhuset i Västerås 2029 med en nyckelroll i att forma framtidens operations-, anestesi- och intensivvård i Västmanland.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Du leder en stor och komplex verksamhet med fokus på tillgänglighet, produktivitet och patientsäkerhet, tillsammans med medarbetare med högt engagemang och god förmåga för samarbete och ansvarstagande. Uppdraget kombinerar strategiskt och operativt ledarskap: på kort sikt driver du kapacitetsökning och inför nya arbetssätt, och på längre sikt leder du flytten till det nya akutsjukhuset- med bibehållen produktion, kvalitet och patientsäkerhet.
En central del av ditt uppdrag är att säkra framtidens kompetens genom att attrahera, behålla och utveckla medarbetare samt skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten inom givna mål, vårdprocesser och ekonomiska ramar, med frihet och ansvar att skapa en verksamhet som är effektiv och patientsäker. Du har ett nära samarbete med interna och externa parter och deltar i utvecklingen av framtidens nära vård i Västmanland, med fokus på personcentrerad vård. Du ingår i ledningsgruppen för område Operation, Specialmedicin och Akutsjukvård, rapporterar till områdeschefen och har tillgång till specialistkompetenser inom ekonomi, HR och kommunikation.
För rätt person är detta en unik möjlighet att forma framtidens operations-, anestesi- och intensivvård, etablera hållbara arbetssätt och samverkansstrukturer, samt leda en verksamhet där medarbetare kan växa och ta ansvar.
Om arbetsplatsen
I område Operation, Specialmedicin och Akutsjukvård ingår kirurgiska och medicinska specialiteter, operation, anestesi och intensivvård, akutmottagning, medicinsk teknik, ambulanssjukvård, specialisttandvård och onkologi.
Operationskliniken är en central och högspecialiserad verksamhet som ansvarar för länets samlade operations-, anestesi- och intensivvård. Delar av den dagkirurgiska verksamheten genomförs vid sjukhuset i Köping. Den mer omfattande kirurgin, både akut och elektiv, sker i Västerås. Operationsverksamheten består av en mängd olika ingrepp på barn och vuxna, elektivt och akut, slutenvård och dagkirurgi samt benignt och malignt. De större verksamheterna är kirurgi och ortopedi men vi har även ett flertal mindre verksamheter som urologi, gynekologi, ÖNH, ögon, kärlkirurgi och käkkirurgi. Operationskliniken ansvarar även för anestesiverksamhet, inklusive pre- och postoperativ vård, samt intensivvårdsavdelningen. Kliniken har drygt 400 medarbetare.
Vi erbjuder dig:
• kunskap och utbildning om utvecklande medarbetar- och ledarskap, läs mer: https://regionvastmanland.se/utvecklande-medarbetar--och-ledarskap/
• stor möjlighet till egen utveckling hos oss, läs mer hur du kan utveckla ditt ledarskap här: https://regionvastmanland.se/chef--och-ledarskap/
• ett strukturerat introduktionsprogram
• handledargrupp för chefer där du får kollegialt stöd av chefskollegor
• anställningsförmåner: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
För att framgångsrikt ta dig an rollen har du ledarerfarenhet inom hälso- och sjukvård med erfarenhet av att ha varit del av ledningsgrupp där du tagit stor del av ledning och styrning. Du har dessutom erfarenhet av arbete inom anestesi, intensivvård eller annan operationsverksamhet. Vi ser att du har erfarenhet av samverkan med olika professioner, nivåer och verksamheter. Vidare ser vi att du har erfarenhet av arbete på akutsjukhus.
Vi söker dig som har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård. Som läkare är det meriterande med specialistkompetens inom anestesi eller intensivvård och som sjuksköterska specialistexamen inom anestesi, intensivvård eller operation.
Vi ser gärna att du har dokumenterad chefserfarenhet inom hälso- och sjukvård, med ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av att leda andra chefer (chef över chef) och erfarenhet av regional samverkan och strategiskt utvecklingsarbete. Vi ser det som meriterande med erfarenhet från verksamhet där det bedrivs forskning och utveckling, liksom erfarenhet av projekt-, förändrings- och utvecklingsarbete. Har du erfarenhet av facklig samverkan är även det meriterande.
Du är en trygg och stabil person med god självinsikt som kan skilja mellan det personliga och det professionella. Som ledare motiverar du andra, skapar delaktighet och tydliga mål, samtidigt som du kommunicerar klart och säkerställer att förväntningar är tydliga. Du är mål- och resultatorienterad och anpassar dig när förutsättningar förändras, samtidigt som du behåller lugnet under press. Du samarbetar väl, är lyhörd och hanterar konflikter konstruktivt. Genom ett relationsskapande arbetssätt bygger du förtroende och långsiktiga kontakter och med helhetssyn fattar du beslut som tar hänsyn till verksamhetens bästa.
Anställningsvillkor
Chefsförordnande på 4 år med tillsvidareanställning i grundprofessionen. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Poolia Executive search AB. Välkommen med din ansökan via Poolias kanaler senast 22 februari 2026. Handlingar som inkommer till Region Västmanland blir allmän handling.
För en inledande konfidentiell dialog kring tjänsten är du välkommen att kontakta Poolias konsult nedan.
När du ansöker ska du endast bifoga CV.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/p/CjPNafuuTgB/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
