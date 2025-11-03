Verksamhetschef till ÖNH/Käkkirurgi/OFM i Region Dalarna
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Verksamheten för ÖNH och Käkkirurgi/OFM är en del av Division Kirurgi och bedrivs huvudsakligen vid Falu lasarett med filialverksamhet i Mora. Här samlas nu flera kliniker under en gemensam verksamhetschef för att skapa en mer effektiv och samordnad vård. Totalt arbetar drygt 170 medarbetare inom området, varav cirka 60 inom käkkirurgi/OFM och 110 inom ÖNH. Verksamheten omfattar både akut och elektiv vård, har egna operationssalar och en bred yrkesgruppsammansättning med undersköterskor, tandsköterskor, receptionister, medicinska sekreterare, steriltekniker, tandläkare, tandhygienister, operationstandsköterskor och specialisttandläkare. Forskning och utveckling har en stark tradition och flera medarbetare har nationell och internationell spetskompetens. Både Falu och Mora lasarett är akutsjukhus med dygnet runt-verksamhet, vilket innebär att verksamheten är dynamisk och erbjuder stora möjligheter till utveckling och samarbete.
Som verksamhetschef leder du ÖNH och Käkkirurgi/OFM tillsammans med sju avdelningschefer och i nära samarbete med andra kliniker. Du har ett övergripande ansvar för personal, budget och verksamhet och arbetar för att säkerställa hög vårdkvalitet, patientsäkerhet och kostnadseffektivitet. Ett uppdrag som kommer att åligga kommande verksamhetschef är att se över den inre ledningsstrukturen så vi har en effektiv och optimerad organisation både idag och imorgon. En annan central utmaning är kompetensförsörjning där du och din ledningsgrupp förväntas arbeta på ett strategiskt sätt för att möta både dagens och framtidens behov. Du driver förändrings- och förbättringsarbete och arbetar aktivt för en god samverkan med fackliga organisationer. Det kommer att vara viktigt i den här rollen att se vilka gemensamma beröringspunkter som finns mellan klinikerna och vart vi kan samverka på bästa sätt. Vi ska inte förändra processer och arbetssätt för sakens skull men vi ska samtidigt utmana våra befintliga strukturer för att se att vi arbetar på bästa tänkbara sätt. Verksamhetschefen kommer att ha en viktig roll att spela i det här arbetet, att kunna utmana "status quo", men genom att först ha lagt grunden med en god verksamhetsförståelse.
Övrig information
Den här tjänsten innebär ett chefsförordnande om 4 år med anställning i lämplig grundprofession.Kvalifikationer
Skallkrav
Akademisk utbildning
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård
Gedigen erfarenhet av att arbeta som chef
Erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete
B-Körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Grundläggande språkkunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
Du har en stark problemlösningsförmåga och kan snabbt analysera komplexa situationer för att hitta effektiva och hållbara lösningar. Planering är en naturlig del av ditt arbetssätt; du tar fram realistiska kort- och långsiktiga planer och samordnar resurser för att nå verksamhetens mål. Du är skicklig på att bygga relationer och skapar förtroende både internt och externt, vilket bidrar till ett gott samarbete och en positiv arbetsmiljö. Kommunikation är en av dina styrkor - du uttrycker dig tydligt och enkelt, lyssnar aktivt och ger konstruktiv feedback till olika yrkesgrupper. Du har ett starkt patientfokus och sätter alltid patienten i centrum, utvärderar beslut utifrån patientens behov och söker innovativa lösningar för att förbättra vården. Slutligen är du en förändringsagent som utmanar nuvarande arbetssätt, initierar och driver förändringsinsatser samt stimulerar innovation och utveckling i verksamheten.
Meriterande krav
Erfarenhet av att vara chef över chefer
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Erfarenhet av att leda i större organisationer
LedarskapsutbildningSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst är säkerhetsklassad och det kommer att genomföras en säkerhetsprövning om du blir aktuell för anställning. Läs mer här: Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.
