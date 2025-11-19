Verksamhetschef till nystartad hemtjänst i Landskrona - var med från start
Vill du använda din kompetens och erfarenhet för att bygga upp en helt ny hemtjänstverksamhet?
Gillar du att skapa struktur, kvalitet och god arbetsmiljö - och samtidigt leda med värme och tydlighet?
Om företaget
Gallo hemtjänst AB är en nystartad hemtjänstverksamhet med målet att erbjuda Landskronas invånare trygg, professionell och individanpassad omsorg.
Vi bygger en liten, stabil och kvalitetssäkrad verksamhet där närvaro, kontinuitet och respekt är ledord i det dagliga arbetet.
Här får du vara med från början och forma arbetssätt, kultur och kvalitet - tillsammans med verksamhetens grundare.
Rollen som Verksamhetschef
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt SoL, gällande föreskrifter och företagets interna styrdokument. Du leder den operativa verksamheten och är en central del i företagets strategiska utveckling.
Du ansvarar bland annat för att:
• säkerställa att verksamheten bedrivs enligt lagar, föreskrifter och kvalitetskrav
• följa upp social dokumentation, kvalitet och avvikelsehantering
• planera, utveckla och följa upp verksamhetens mål, resultat och arbetsmiljö
• leda och utveckla personalgruppen, inklusive rekrytering, introduktion och kompetensutveckling
• delta i uppbyggnaden av företagets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
• skapa goda relationer med Landskrona stad, biståndshandläggare och andra samarbetspartners
Du ingår i ledningsgruppen och blir en nyckelperson i verksamhetens långsiktiga uppbyggnad.Kvalifikationer
Formella krav:
• Socionom, sjuksköterska eller annan relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, omsorg eller beteendevetenskap
• Minst tre års erfarenhet från äldreomsorg, hemtjänst eller annat relevant område
• Erfarenhet av personalledning och kvalitetsarbete är meriterande
• Goda kunskaper i SoL, arbetsmiljölagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, strukturerad och tydlig - men också varm, lyhörd och engagerad.
Du trivs i ett uppdrag där du får bygga nytt, påverka, leda och skapa kvalitet från grunden.
Vi inhämtar referenser från två tidigare chefer inför anställning. Utdrag ur belastningsregistret samt legitimation uppvisas innan anställning.
Vi erbjuder
• En unik möjlighet att bygga upp en helt ny hemtjänstverksamhet i Landskrona
• Stort inflytande över rutiner, struktur och kultur
• Nära samarbete med verksamhetens grundare och ledning
• En inkluderande och respektfull arbetsmiljö
• Friskvårdsbidrag
• Goda möjligheter till professionell utveckling
Tjänst: Tillsvidare, 100 % (provanställning 6 månader)
Lön: Individuell lönesättning enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Start: Efter överenskommelse
Placering: LandskronaSå ansöker du
Sista ansökningsdag är 31 december 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Har du frågor eller vill skicka in din ansökan?
Mejla till: kontakt@gallocare.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
