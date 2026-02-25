Verksamhetschef till Norlandia Timansstenar äldreboende
2026-02-25
Verksamhetschef till Norlandia Timansstenar äldreboende
Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Har du flerårig erfarenhet som chef inom vård & omsorg och har ett stort engagemang och en vilja att ansvara för att våra boende erbjuds en trygg, säker och meningsfull äldreomsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Norlandia Äldreomsorg?
Vår nuvarande verksamhetschef på Norlandia Timansstenar äldreboende går i pension i sommar, och därmed kan vi erbjuda ett spännande chefsuppdrag i Sölvesborg.
Som verksamhetschef ansvarar du för verksamhetens medarbetare, kvalitet, kund och ekonomi samt upprätthåller en god och nära samverkan med våra uppdragsgivare och lokala aktörer. Du driver, leder, utvecklar och säkerställer att vård- & omsorgsinsatserna genomförs enligt gällande lagstiftning och Norlandias kvalitetsledningssystem.
Som verksamhetschef på Norlandia är du aldrig ensam, i regionen finns ett nära kollegialt samarbete som leds av vår regionchef. På central nivå har du tillgång till stödfunktioner med spetskompetens och gedigen erfarenhet inom områdena kvalitet, ekonomi, HR, marknad och IT.
Om oss
Norlandia Timansstenar är ett nybyggt och modernt äldreboende beläget vid vackra Ljungaviken i Sölvesborg. Hos oss har vi ett fokus på mat, hälsa och gemenskap och vi erbjuder 60 lägenheter för personer med demenssjukdom och/eller somatik. Utöver hemtrevliga gemensamhetsutrymmen har vi en fantastisk utsikt över Sölvesborgsviken och en egen trädgård för aktiviteter, utevistelse och social gemenskap.
Vi erbjuder dig
Hos oss erbjuds du en utvecklande och ansvarsfull roll där du har stort inflytande på arbetet. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team i region syd med högt i tak som förutom tätt samarbete även har roligt ihop.
För att du ska känna dig trygg i ditt uppdrag får du en gedigen och individuellt anpassad introduktion, kontinuerlig stöttning av din regionchef, löpande utbildning, ledardagar och kompetensutveckling. Självklart har vi även friskvårdsbidrag och kollektivavtal.
Vem vi söker?
Till denna roll söker vi dig som drivs av nya utmaningar, är relationsbyggande och har stort engagemang att utveckla morgondagens äldreomsorg. Du sätter den boende i centrum och vill skapa ett gott liv - varje dag för de äldre och deras närstående. Du har ett närvarande och coachande ledarskap och tycker om att inspirera, entusiasmera och motivera dina medarbetare. Du tror precis som vi på ett nära ledarskap och har ett brinnande intresse för en kvalitativ och framtida äldreomsorg.
Utbildning, erfarenhet och övriga kvalifikationer
Universitets- eller högskoleutbildning inom vård och omsorg och samhällsvetenskaplig utbildning, såsom socionom, social omsorg, sjuksköterska, samt erfarenhet som IVO godkänner i rollen som verksamhetschef
Flerårig erfarenhet från liknande befattningar inom äldreomsorgsverksamhet inklusive att styra mot budgetmål och kvalitetsarbete
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
B-körkort och egen bil
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Om Norlandia
Norlandia erbjuder spännande arbetsplatser från Boden i norr till Skåne i söder. Vi driver drygt 110 verksamheter i Sverige fördelat på 70 förskolor och 40 äldreboenden. Dessutom har vi ett huvudkontor i Stockholm och ett ekonomi- och lönekontor i Skene. Oavsett var och i vilket affärsområde du är anställd arbetar vi enligt en och samma värdegrund samtidigt som du får ansvarsfulla arbetsuppgifter samt ett stort inflytande över ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Vid frågor om tjänsten
Suzane Erlandsson, regionchef
E-postadress: suzane.erlandsson@norlandia.com
Mobil: 076-549 22 09
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Suzane Erlandsson suzane.erlandsson@norlandia.com +46 76 549 22 09
