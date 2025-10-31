Verksamhetschef till Näsets Läkargrupp i Skanör
Prima Vård Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Vellinge
2025-10-31
Har du ett stort intresse för ledarskap och förmågan att engagera och motivera din personal? Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa, där din syn på arbete är synonymt med hög kvalitet och god service? Då ser vi fram emot att välkomna dig till oss!
Vad erbjuds du?
Näsets Läkargrupp planeras att organisatorisk delas upp på två vårdcentraler, Skanör och Omtankens Hus.
I och med organisationsförändringen tillsätts en ny tjänst som Verksamhetschef för vårdcentralen i Skanör. Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga upp en tydlig struktur tillsammans med en arbetsgrupp som präglas av högt engagemang och kompetens.
Vi söker dig som drivs av personalansvar, löpande planering, schemaläggning, verksamhetsutveckling, budgetering och uppföljning av kvalitet, ekonomiskt utfall m.m.
Du kommer även ansvara för personalen som servar vårdcentralen från specialmottagningen i Höllviken. På specialmottagningen sitter astma/KOL, diabetes, psykosociala teamet och fysioterapeuter. Du blir ansvarig för en grupp om ca 30 medarbetare bestående av olika professioner.
I uppdraget som Verksamhetschef ansvarar du för att leda och monitorera det dagliga arbetet på vårdcentralen i Skanör och på specialmottagning på Falsterbovägen i Höllviken. Du verkar aktivt i det operativa såväl som det långsiktigt strategiska arbetet och planeringen för mottagningen.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enighet med rådande avtal för Hälsoval Skåne. Vi ser även att du är kliniskt verksam och därmed kan känna verksamheten på pulsen. Tycker du, liksom vi, att det är viktigt att få våra medarbetare att arbeta på toppen av sin kompetens?
Vi värdesätter kontakten med dina Verksamhetschefskollegor och vi träffas månadsvis för att stötta och utveckla våra mottagningar tillsammans. Du ingår i en ledningsgrupp med Verksamhetschefskollegor inom Affärsområde Primärvård och rapporterar till Regionchef.
Vem är du?
Vi söker dig som är vårdutbildad och med erfarenhet inom primärvården. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska eller läkare. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och utveckling. Ditt ledarskap grundar sig i att skapa engagemang och arbetsglädje och du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personal på individ- och gruppnivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Tjänsten som Verksamhetschef kommer förändras över tiden, där du som chef kommer ha olika fokusområden beroende på vilket stadie vi är. Vi söker dig som drivs av detta, att få vara med i vår omväxlande vardag.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar. Uppdraget kräver hög social kompetens med en mycket god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på att du har intresse för att skapa ordning och struktur, med god förmåga att prioritera. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är lösningsfokuserad och intresserad av att, med hjälp av din kreativitet, se möjligheter i olika situationer.
Vi vill att du har siktet inställt på att långsiktigt utvecklas i din roll som Verksamhetschef på vårdcentralen.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning 100 % tjänstgöring, med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Affärsområdeschef, Marie Stinnerbom marie.stinnerbom@primavard.se
alt. 010-188 52 23
HR-Chef, Emelie Hägerström emelie.hagerstrom@primavard.se
alt. 010-188 52 17
Varmt välkommen med din ansökan!
Om vårdcentralen:
Näsets Läkargrupp är det privata vårdalternativet i Skanör, Höllviken och Vellinge för dig som t ex behöver träffa läkare, sköterska, BHV eller kanske vaccinera dig eller göra hälsokontroll.
Vårt signum är att vi följer dig genom hela livet, från den första kontakten via barnhälsovården till omvårdnaden i livets slutskede. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida: https://nasetslakargrupp.se/
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Månadslön
