Verksamhetschef till Näsets Läkargrupp i Höllviken och Vellinge
Prima Vård Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Vellinge Visa alla sjukvårdschefsjobb i Vellinge
2026-07-14
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Har du ett stort intresse för ledarskap och förmågan att engagera och motivera din personal? Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa, där din syn på arbete är synonymt med hög kvalitet och god service? Då ser vi fram emot att välkomna dig till oss!
Om rollen
Näsets Läkargrupp är det privata vårdalternativet i Skanör, Höllviken och Vellinge. Vårt vårdcentralsuppdrag sträcker sig genom hela livet – från barnhälsovård till vård i livets slutskede.
Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga upp en tydlig struktur tillsammans med en arbetsgrupp som präglas av högt engagemang och kompetens. Vi är en akademisk vårdcentral och är stolta över vårt arbete för patienterna på Näset.
Näsets Läkargrupp har nyligen delats upp i två vårdcentraler, var och en med sin egen Verksamhetschef. Vi söker nu dig som vill axla rollen för mottagningarna i Höllviken (Omtankens hus, specialmottagning, vaccinationsmottagning och familjecentral med BVC) samt vår filial i Vellinge).
Du får ansvar för cirka 70 medarbetare inom flera professioner såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Vid din sida har du biträdande Verksamhetschef. Du blir en del av en ledningsgrupp med Verksamhetschefskollegor inom Affärsområde Primärvård. Du rapporterar till Regionchef.
Vad du kommer att göra
Leda och utveckla det dagliga arbetet på vårdcentralen, BVC/familjecentralen, filialen i Vellinge och specialmottagningen
Driva både det operativa arbetet och den långsiktiga strategiska planeringen
Ansvara för personal, schemaläggning, budget och uppföljning av kvalitet och ekonomi
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt avtalet för Hälsoval Skåne
Delta i månatliga träffar med dina Verksamhetschefskollegor för erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling
Vem vi söker
Vi söker dig som är vårdutbildad och med erfarenhet inom primärvården. Det är meriterande om du är legitimerad sjuksköterska eller läkare. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och utveckling. Ditt ledarskap grundar sig i att skapa engagemang och arbetsglädje och du har tidigare erfarenhet av att arbeta med personal på individ- och gruppnivå. Vi ser gärna att du har erfarenhet av budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Tjänsten som Verksamhetschef kommer förändras över tiden, där du som chef kommer ha olika fokusområden beroende på vilket stadie vi är. Vi söker dig som drivs av detta, att få vara med i vår omväxlande vardag.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och inte rädd att ta egna initiativ och eget ansvar. Uppdraget kräver hög social kompetens med en mycket god samarbetsförmåga. Vi sätter stort värde på att du har intresse för att skapa ordning och struktur, med god förmåga att prioritera. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är lösningsfokuserad och intresserad av att, med hjälp av din kreativitet, se möjligheter i olika situationer.
Vi vill att du har siktet inställt på att långsiktigt utvecklas i din roll som Verksamhetschef på vårdcentralen.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning 100 % tjänstgöring, med 6 månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Regionchef, Ida Silvare ida.silvare@primavard.se
HR-Chef, Emelie Hägerström emelie.hagerstrom@primavard.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Mottagning
Näsets Läkargrupp är det privata vårdalternativet i Skanör, Höllviken och Vellinge för dig som t ex behöver träffa läkare, sköterska, BHV eller kanske vaccinera dig eller göra hälsokontroll.
Vårt signum är att vi följer dig genom hela livet, från den första kontakten via barnhälsovården till omvårdnaden i livets slutskede. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne.
För mer information om oss besök gärna vår hemsida:https://nasetslakargrupp.se/Publiceringsdatum2026-07-14Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Kungstorpsvägen 1 (visa karta
)
236 32 HÖLLVIKEN Arbetsplats
Näsets Läkargrupp - Höllviken och Vellinge Jobbnummer
10002241