Verksamhetschef till närsjukvården | Tiohundra
TioHundra AB / Sjukvårdschefsjobb / Norrtälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Norrtälje
2026-07-02
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Vi söker en strategisk och engagerad verksamhetschef till området närsjukvård på Tiohundra som ingår i verksamhetsområdet närsjukvård och psykiatri är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som verksamhetschef för området närsjukvård har du ett strategiskt och operativt helhetsansvar för ett brett och kunskapsintensivt verksamhetsområde. Du leder och samordnar fem första linjens chefer.
I rollen ingår att driva samverkan mellan de olika verksamheterna inom området, med syftet att skapa en tydlig gemensam riktning och stärka den innovativa styrningen. Du arbetar även nära andra verksamhetschefer och funktioner – särskilt i frågor som rör samordning av vårdflöden och övergångar mellan olika vårdnivåer. Ett centralt mål är att säkerställa en patientsäker, effektiv och sammanhållen vård.
Innovation är en central del av ditt ledarskap, där du aktivt driver utvecklingen av framtidens nära vård genom att främja nya arbetssätt, digitala lösningar och effektiva vårdprocesser. Du initierar och leder samverkan med andra vårdgivare, kommunen och specialistvård för att utveckla och implementera lösningar som stärker tillgänglighet, kontinuitet och kvalitet för patienterna. Genom att driva digitalisering, innovation och verksamhetsutveckling skapar du förutsättningar för en mer personcentrerad, jämlik och resurseffektiv vård.
Ekonomistyrning och resultatansvar är centrala delar av uppdraget, där du förväntas säkerställa att verksamheterna håller en hög kvalitet, god tillgänglighet och levererar enligt uppdrag inom givna ramar.
I rollen arbetar du i nära samverkan med verksamhetsområdeschefen för att omsätta övergripande strategier och mål till konkret verksamhetsutveckling inom närsjukvården. Tillsammans driver ni utvecklingen av en sammanhållen och hållbar vård där samverkan mellan primärvård och psykiatri är en viktig framgångsfaktor.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Leda och utveckla närsjukvården
Stärka intern samordning och gemensam riktning
Ansvara för ekonomi, produktion och resultat
Utveckla och effektivisera vårdflöden
Driva digital utveckling
Om vårt erbjudande:
Vi erbjuder internutbildningar i flera steg för att stärka dig i ditt ledarskap.
Vidare erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år via Epassi. Vi erbjuder flexibelt arbetssätt och möjlighet till distansarbete när verksamheten tillåter det. Du kan läsa mer om våra förmåner här.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Akademisk utbildning med legitimation som läkare, psykolog eller sjuksköterska
Dokumenterad ledarskapsutbildning
Erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom primärvård eller psykiatri
Erfarenhet av att leda genom chefer
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av kliniskt arbete inom något av verksamhetens uppdrag
Erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att leda förändringsarbete inom digital omställning
Du är en tydlig och trygg ledare med erfarenhet av att leda i offentlig sektor, gärna inom hälso- och sjukvård. Du har god förståelse för de förutsättningar som präglar verksamheterna – där patientsäkerhet, effektivitet och samverkan är avgörande. Med strategisk höjd och helhetssyn driver du utveckling i en komplex miljö, samtidigt som du säkerställer resultat inom givna ramar.
Du arbetar strukturerat, är analytisk i ditt beslutsfattande och har en stark förmåga att leda genom andra. Som ledare är du närvarande, lyhörd och tydlig, med ett starkt fokus på kvalitet, utveckling och hållbar styrning.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Om företaget
Verksamhetsområdet närsjukvård och psykiatri omfattar bland annat vårdcentraler, barn- och mödrahälsovård samt ett brett utbud av öppenvårdspsykiatri, beroendevård, habilitering och stödverksamheter. Området präglas av stor bredd, hög komplexitet och nära samverkan med andra delar av vård- och omsorgssystemet. Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, LSS verksamheter och hemtjänst. Med innovativa och effektiva arbetssätt skapar vi mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare. Tiohundra driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra – det kompletta vårdbolaget i Roslagen. Övrig information
Avstämningar och intervjuer kan komma att ske löpande. Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. I vår rekryteringsprocess genomför vi tester för att säkerställa en objektiv bedömning av kandidaternas egenskaper och kompetens.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmetodik för att säkerställa att vi identifierar den mest kvalificerade kandidaten för tjänsten. I enlighet med lagen om totalförsvarsplikt kan tjänsten komma att innebära krigsplacering för att säkerställa samhällsviktig verksamhet vid höjd beredskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 905 (visa karta
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761 29 NORRTÄLJE Kontakt
Frida Jakobsson frida.jakobsson@tiohundra.se 08-12326301 Jobbnummer
9989844