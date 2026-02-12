Verksamhetschef till Medicinkliniken, Hallands sjukhus Halmstad
Region Halland / Sjukvårdschefsjobb / Halmstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Halmstad
2026-02-12
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Halmstad
, Laholm
, Falkenberg
, Varberg
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Välkommen till medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad!
Vi söker dig som vill leda och bidra till utvecklingen av en klinik med stort engagemang och goda resultat.
Brinner du för att forma och förbättra vården utifrån patientens perspektiv tillsammans med medarbetare, patienter och kollegor, kan detta vara tjänsten för dig.
Medicinkliniken
Medicinkliniken i Halmstad är en av två medicinkliniker i Halland och har omkring 450 anställda. Cirka 7 500 patienter läggs årligen in på kliniken, varav de flesta kommer direkt från sjukhusets akutmottagning. Kliniken har samtliga medicinska specialiteter, med undantag av reumatologi. Totalt finns drygt 80 vårdplatser inklusive HIA och MAVA platser fördelade på fyra vårdavdelningar inom Hallands sjukhus Halmstad.
I öppenvården finns specialistmottagningar i allergologi, lungmedicin, diabetes/endokrinologi, gastroenterologi, neurologi, njurmedicin, allmän internmedicin, hematologi, kardiologi, med PCI- verksamhet. Dagvårdsverksamhet bedrivs inom lungmedicin, hematologi och njurmedicin (dialysmottagning).
Uppdrag
Som verksamhetschef på Hallands sjukhus har du två tydliga uppdrag: att styra och leda med fokus på resultat, hög kvalitet och god tillgänglighet samt att engagera och motivera dina medarbetare. I ditt uppdrag som verksamhetschef ingår:
- Budgetansvar
- Arbetsmiljöansvar
- Personalansvar med fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare
- Systematiskt patientsäkerhetsarbete och att hantera patientärenden och avvikelser
- Driva utveckling med hjälp av ny teknisk och beprövad erfarenhet
- Övergripande ansvar för att verksamheten bedriver en säker och god vård samt följer lagar, riktlinjer och uppsatta mål
Som ledare av Medicinklinikens ledningsgrupp skapar du förutsättningar för ett nära samarbete och öppet samtalsklimat där vi tillsammans löser de utmaningar och möjligheter vi står inför. Utöver klinikens 11 avdelningschefer och läkarchefer har du personalansvar för klinikassistent och digitala samordnare.
Du arbetar övergripande med att planera, organisera och strategiskt driva verksamheten i utvecklings- och förbättringsarbete men också med dagliga driftsfrågor.
Som verksamhetschef för Medicinkliniken har du ett nära samarbete med verksamhetschefen för Medicinkliniken Kungsbacka och Varberg för samverkan och ökad jämlik vård i Halland. Du har en viktig roll i att tillsammans med andra verksamheter och förvaltningar säkerställa flödet för patienten och bidra till ökat samarbete för hela vårdkedjan.
Du svarar mot områdeschef, område 1 och ingår i ledningsgruppen för ett av sjukhusets tre verksamhetsområden där även Akutkliniken, Medicinkliniken i Kungsbacka/Varberg och Infektionskliniken ingår. Som verksamhetschef ingår du också i sjukhusets utvidgade ledningsgrupp.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
Vi söker dig som är läkare eller har en annan relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård samt tidigare chefs- och ledarerfarenheter. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av specialiserad medicinsk vård samt att leda i en politiskt styrd organisation och/eller systemkompetens inom hälso- och sjukvård.
I den här rekryteringsprocessen kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som:
- Står för ett tydligt, kommunikativt, nära och engagerande ledarskap som får chefer och medarbetare att utvecklas och känna arbetsglädje.
- Har en god analytisk förmåga och tar beslut grundade i fakta.
- Har förmåga att leda och styra utifrån ett ekonomiskt helhetsperspektiv samt ha förståelse för hur beslut påverkar ekonomiskt utfall för verksamheten.
- Identifierar behov av utveckling och kan framgångsrikt leda verksamheten i förändring med stor delaktighet för att möta framtidens hälso- och sjukvård.
För att säkerställa en god och säker kommunikation ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi planerar att genomföra intervjuer 17/3, 20/3 och 27/3.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som chef https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/chef.Facklig kontakt
Emelie Jönsson, Kommunal
035-13 11 61
Gabrielle Donnér, Läkarföreningen
035-13 48 67
Annika Bengtsson Jönsson, Vision
0340-48 14 71
Eric Lindblad, Vårdförbundet
035-13 10 45
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands sjukhus Halmstad Kontakt
Ulrika Christensen, Områdeschef 0703-637939 Jobbnummer
9737866