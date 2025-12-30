Verksamhetschef till LSS-boende på Tyresö, Värmdö och Nynäshamn
Om jobbet
Är du en nyfiken, inspirerande, driven, tydlig och uppmuntrande ledare i dag som söker en arbetsplats där du får vara med och påverka och där du har möjlighet att utvecklas? Vi söker nu dig, som verksamhetschef till tre av våra LSS-boende belägna i Tyresö, Värmdö och Nynäshamn.
Vi är ett litet företag med stort hjärta och höga kvalitetskrav. Det viktigaste för oss är att förutom att skapa ett hälsobefrämjande arbetsklimat även främst att skapa bästa förutsättningarna för ett bra liv för de som bor på våra LSS-gruppbostäder. Det innebär att vi ställer höga men rimliga krav på varandra.
Är du personen som vill vara med att utveckla, undersöka och pröva nya metoder och arbetssätt i en liten men växande organisation, har vi uppdraget för dig.Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Uppdraget innebär att du ansvarar för totalt tre nya verksamheter, en i Trollbäcken i Tyresö, en i Gustavsberg på Värmdö och en i centrala Nynäshamn. Verksamheten i Tyresö är nystartad och gick i drift i september verksamheten. Nynäshamn är under uppbyggnad och planeras att gå i drift i oktober 2026 och verksamheten i Gustavsberg på Värmdö gick i drift i juni 2023. Det innebär att du kommer att vara delaktig i uppstarten av en ny verksamhet och ingå i en projektgrupp tillsammans med regionchef, verksamhetsutvecklare och affärsområdeschef.
I rollen som verksamhetschef ansvarar du för att driva, leda och utveckla våra verksamheter mot uppsatta mål. Du håller dig underrättad om nya lagkrav och regler som styr LSS-verksamheter, arbetsmiljön och arbetsrätten. I uppdraget ingår även att ständigt kvalitetssäkra verksamheterna utifrån kvalitetsledningssystemet och handleda medarbetare i arbetet med detta utifrån företagets pedagogiska ramverk.
I uppdraget ingår även budget- och resultatansvar och du rapporterar direkt till regionchef.
Adela LSS arbetar utifrån ett nära ledarskap och vi förutsätter att du tycker om att jobba nära verksamheten. Till varje verksamhet kommer det att finnas en arbetsledare som stöd .
Vem är du
Förutom att du är nyfiken, inspirerande, driven, tydlig och uppmuntrande ledare är det viktigt för oss att du vill vara nära verksamheterna och aktivt driva dessa mot utveckling och uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Det är av största vikt att du tycker om att leda, är lyhörd och vågar fatta beslut.
Det är även viktigt för oss att du är lösningsfokuserad, har en positiv grundinställning. Du ska vara noga och har ett genuint intresse kring funktionsnedsättning. Du ska även ha förmågan att kunna sätta dig in i personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånds livssituation.
Då verksamheterna är belägna på tre olika platser i södra Stockholm är det bra om du klarar av ett flexibelt arbete. Att du har körkort och bil underlättar. Vi ersätter dina resekostnader när du tar dig mellan verksamheterna.Kvalifikationer
Du ska var högskoleutbildad och helst vara socionom eller arbetsterapeut med kompletterande utbildning mot ledarskap och arbetsrätt och kan stå för tillstånd för LSS-verksamhet. Du ska ha några års erfarenhet av att leda liknande verksamheter inom LSS. Det är meriterande om du har erfarenhet och- eller utbildning inom neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Du får en en arbetsplats där du får vara delaktig, vara med från början och utveckla och forma målen utifrån Adela LSS värderingar och pedagogiska ramverk. Du kommer att ingå i en chefsgrupp med flera andra verksamhetschefer direkt under regionchefen.
Vi har förmånlig sjukförsäkring och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder löneväxling och har kollektivavtal.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Inför en eventuell intervju kommer vi vilja se ett utdrag från belastningsregistret. Innan en anställning erbjuds kommer vi att genomföra en bakgrunds kontroll.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta regionchef Jessica Adams Corell på 010-166 50 22.
