Verksamhetschef till LSS-boende på Tyresö och Värmdö
Adelagruppen AB / Sjukvårdschefsjobb / Tyresö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Tyresö
2026-02-23
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adelagruppen AB i Tyresö
, Värmdö
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du en nyfiken, inspirerande, driven, tydlig och uppmuntrande ledare i dag som söker en arbetsplats där du får vara med och påverka och där du har möjlighet att utvecklas? Vi söker nu dig, som verksamhetschef våra LSS-boende belägna i Tyresö och Värmdö.
Vi är ett litet företag med stort hjärta och höga kvalitetskrav. Vår främsta prioritet är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för ett gott liv för de som bor i våra LSS gruppbostäder. Det är även viktigt för oss att genom ett hälsofrämjande arbetsklimat skapa goda förutsättningar för ett hållbart arbete, där höga men rimliga krav ställs på varandra.
Är du personen som vill vara med att utveckla, undersöka och pröva nya metoder och arbetssätt i en liten men växande organisation, har vi uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Uppdraget innebär att du ansvarar för två av våra verksamheter, en i Trollbäcken i Tyresö och en i Gustavsberg på Värmdö. Verksamheten i Tyresö är nystartad och gick i drift i september 2025 och alla boende har ännu inte flyttat in.
I rollen som verksamhetschef ansvarar du för att driva, leda och utveckla våra verksamheter mot uppsatta mål. Du håller dig underrättad om nya lagkrav och regler som styr LSS-verksamheter, arbetsmiljön och arbetsrätten. I uppdraget ingår även att ständigt kvalitetssäkra verksamheterna utifrån kvalitetsledningssystemet och handleda medarbetare i arbetet med detta utifrån företagets pedagogiska ramverk.
I uppdraget ingår även budget- och resultatansvar och du rapporterar direkt till regionchef.
Adela LSS arbetar utifrån ett nära ledarskap och vi förutsätter att du tycker om att jobba nära verksamheten. Till varje verksamhet kommer det att finnas en arbetsledare som stöd .
Vem är du
Förutom att du är nyfiken, inspirerande, driven, tydlig och uppmuntrande ledare är det viktigt för oss att du vill vara nära verksamheterna och aktivt driva dessa mot utveckling och uppsatta mål tillsammans med medarbetarna. Det är av största vikt att du känner stort engagemang i dina verksamheter, tycker om att leda, är lyhörd och vågar fatta beslut.
Det är även viktigt för oss att du är lösningsfokuserad, har en positiv grundinställning. Du ska vara noga och har ett genuint intresse kring funktionsnedsättning. Du ska även ha förmågan att kunna sätta dig in i personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumtillstånds livssituation.
Då verksamheterna är belägna på olika platser i södra Stockholm är det bra om du klarar av ett flexibelt arbete. Att du har körkort och bil underlättar. Vi ersätter dina resekostnader när du tar dig mellan verksamheterna.Kvalifikationer
Du ska var högskoleutbildad och helst vara socionom eller arbetsterapeut med kompletterande utbildning mot ledarskap och arbetsrätt och kan stå för tillstånd för LSS-verksamhet. Du ska ha några års erfarenhet av att leda liknande verksamheter inom LSS. Det är meriterande om du har erfarenhet och- eller utbildning inom neuropsykiatri och psykisk ohälsa. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Du får en en arbetsplats där du är delaktig i verksamhetsutvecklingen och i att forma målen utifrån Adela LSS värderingar och pedagogiska ramverk. Du kommer att ingå i en chefsgrupp med flera andra verksamhetschefer direkt under regionchefen.
Vi har förmånlig sjukförsäkring och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder löneväxling och har kollektivavtal.Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten. Därför strävar vi efter en arbetsplats som speglar samhällets mångfald och uppmuntrar ansökningar från alla kompetenta individer.
Inför en eventuell intervju kommer vi vilja se ett utdrag från belastningsregistret. Innan en anställning erbjuds kommer vi att genomföra en bakgrunds kontroll.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Vid frågor om tjänsten går det bra att kontakta regionchef Jessica Adams Corell på 010-166 50 22 eller affärsområdeschef Anne-Lee Nicolaides på 010-166 50 20.
Sista ansökningsdag
Vi vill ha in din ansökan senast den 2026-03-22 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7075243-1856301". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adelagruppen AB
(org.nr 559012-1876), https://adelagruppen-1680154387.teamtailor.com
Lönnvägen 22 (visa karta
)
135 52 TYRESÖ Arbetsplats
Adelagruppen Jobbnummer
9757923