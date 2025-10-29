Verksamhetschef till LSS verksamheter gruppbostad och daglig verksamhet ...
2025-10-29
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som verksamhetschef inom LSS. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap samtidigt som du gör skillnad för andra. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Frösunda?Som verksamhetschef på Frösunda Omsorg erbjuder du ett närvarande och kommunikativt ledarskap eftersom du värderar goda relationer med kunder, medarbetare, närstående och myndigheter. Du har ett coachande förhållningssätt och är mån om att konkretisera arbetet mot uppsatta mål för att det ska vara lätt för medarbetargruppen att göra rätt. Du väljer att se möjligheter istället för hinder och ser det som en självklarhet i ditt ledarskap att skapa motivation och engagemang hos medarbetargruppen.
Verksamheterna består av 1 gruppbostad på Västra hamnen och 1 daglig verksamhet i Vellinge inom Lss och personkrets 1.
Du har personalansvar samt resultatansvar för verksamhetens ekonomi och kvalitet. Du säkerställer en kvalitativ och optimal bemanning inom givna ekonomiska ramar samt deltar i budget- och uppföljningsarbete.
Som verksamhetschef arbetar du systematiskt för att förstå kundens perspektiv för att tillgodose en omsorg som utgår från kundens individuella behov och styrkor. Du är mån om att Frösundas värderingar - respekt, engagemang, nyfikenhet, genomsyrar hela verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bemanning- och kvalitetsarbete
Skapa goda relationer med närstående, kommun och andra samarbetspartners
Delta i regionens ledningsgrupp och kvalitetsråd
Arrangera och leda verksamhetsmöten
Arbeta utifrån Frösunda Omsorgs årshjul
Vi erbjuder dig
Som verksamhetschef på Frösunda erbjuds du en både fri, utvecklande och ansvarsfull roll. För rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter och fortsatt karriär inom företaget.
Som stöd erbjuds du en individuellt anpassad introduktion, kontinuerlig stöttning av din regionchef, tillgång till specialistkompetens från bolagets olika stödfunktioner, löpande utbildning och kompetensutveckling osv. Självklart erbjuds du även friskvårdbidrag.
Kvalifikationer och personliga egenskaper Relevant akademisk utbildning, t.ex. socionom.
Erfarenhet av ledarskap inom vård- och omsorg.
Erfarenhet av arbete med målgruppen LSS.
Kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö och kollektivavtal.
Mycket goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
B-körkort.
För att lyckas i rollen som verksamhetschef har du en naturlig förmåga att driva verksamheten utifrån Frösundas värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet. Du är en duktig kommunikatör som trivs med många kontaktytor och har en förmåga att få med dig dina medarbetare.
Du känner dig bekväm med att fatta självständiga beslut, är flexibel och har förmågan att behålla fokus även i situationer med högre arbetsbelastning. Vi tror dessutom att du som person är affärsmässig och strukturerad med ett prestigelöst förhållningssätt.
Övrig information Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider, vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Malin Lindgren Regionchef
Telefonnummer 010-130 34 48
E-postadress malin.lindgren@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), http://www.frosundaomsorg.se Arbetsplats
Frösunda Omsorg Kontakt
Malin Lindgren malin.lindgren@frosunda.se Jobbnummer
9578821