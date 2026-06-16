Verksamhetschef till LSS Servicebostäder Pk3 i Bredaryd Frösunda omsorg
Frösunda Omsorg AB / Sjukvårdschefsjobb / Värnamo Visa alla sjukvårdschefsjobb i Värnamo
2026-06-16
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Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som verksamhetschef inom LSS. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i sitt ledarskap samtidigt som du gör skillnad för andra. Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Frösunda?
Vill du leda verksamheter som gör verklig skillnad för människor med psykiska funktionsnedsättningar?
Frösunda Omsorg söker nu en engagerad och trygg verksamhetschef till tre LSS-servicebostäder inom personkrets 3 i Bredaryd utanför Värnamo. Här får du möjlighet att kombinera ett närvarande ledarskap med ansvar för kvalitet, ekonomi och verksamhetsutveckling i en organisation som värdesätter delaktighet, kvalitet och långsiktighet och som alltid utgår från sin värdegrund – respekt, engagemang och nyfikenhet.
I jobbet som Verksamhetschef på Frösunda Omsorg ansvarar du för tre LSS-servicebostäder för vuxna personer inom personkrets 3. Målgruppen består av personer med varaktiga psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd i sin vardag för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Verksamheterna är belägna i Bredaryd, utanför Värnamo, och här arbetar cirka XX medarbetare.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamheternas kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och personal. Du leder verksamheten och säkerställer att insatserna bedrivs i enlighet med LSS, Socialstyrelsens föreskrifter samt bolagets kvalitetskrav och värdegrund.
Du förväntas vara en synlig och närvarande ledare som skapar struktur, tydlighet och engagemang i verksamheten. Genom ett coachande och utvecklingsinriktat ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att ge stöd och insatser av hög kvalitet.
Vidare ansvarar du för det systematiska kvalitetsarbetet, avvikelsehantering, uppföljning av genomförandeplaner, riskanalyser och förbättringsarbete och arbetar aktivt med att utveckla verksamheten utifrån kundernas behov, uppdragsgivares krav och verksamhetens mål.
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig för att få stå på tillstånd.
Dokumenterad erfarenhet av chefs- eller ledaruppdrag inom vård och omsorg.
Erfarenhet av arbete inom LSS.
God kunskap om målgruppen inom personkrets 3 och psykisk funktionsnedsättning.
Erfarenhet av budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Kunskaper inom arbetsmiljö, arbetsrätt och kollektivavtal.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Som person är du trygg i ditt ledarskap och har förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer. Du arbetar strukturerat, följer upp resultat och skapar tydlighet för dina medarbetare. Samtidigt bygger du förtroendefulla relationer med kunder, närstående, medarbetare och uppdragsgivare.
För att lyckas i rollen har du en naturlig förmåga att driva verksamheten utifrån Frösundas värderingar Respekt, Engagemang och Nyfikenhet. Du är en duktig kommunikatör som trivs med många kontaktytor och har en förmåga att få med dig dina medarbetare i både det dagliga arbetet och förändringar. Hos oss får du ett självständigt uppdrag med stort mandat att påverka verksamhetens utveckling. Du blir en del av ett erfaret chefsnätverk och får stöd av regionchef samt stödfunktioner inom HR, kvalitet, ekonomi och verksamhetsutveckling. Vi tror på ett nära ledarskap och erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling för våra chefer.
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders inledande provanställning.
Omfattning: Heltid
Arbetstider: Kontorstider, vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: Malin Lindgren Regionchef
Telefonnummer 010-130 34 48
E-postadress malin.lindgren@frosunda.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7915101-2054604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Omsorg AB
(org.nr 556509-2482), https://jobb.frosunda.se
Lundavägen 26 (visa karta
)
333 74 BREDARYD Arbetsplats
Frösunda Omsorg Jobbnummer
9964990