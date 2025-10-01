Verksamhetschef till Lillsjögården vård- och omsorgsboende
2025-10-01
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du utveckla framtidens äldreomsorg? Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team som skapar trygghet, kvalitet och glädje för de boende. Vi erbjuder ett meningsfullt och varierat arbete med frihet under ansvar och chans att påverka frågor som gör skillnad. Tillsammans satsar vi på kompetens, innovation och utveckling - nu söker vi dig till vår resa.
Lillsjögården är ett äldreboende med fokus på omvårdnad och demensvård. Det ligger lantligt i Almunge, ca 26 km öster om Uppsala, och omfattar 38 lägenheter på två plan.
Här arbetar två chefer i delat ledarskap. Den chef vi nu söker får primärt ansvar för demens- och omvårdnadsavdelningarna, medan den andre ansvarar för socialpsykiatri.
Läs mer om våra boenden här (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/senior-och-aldreomsorg/boende-for-aldre/vard-och-omsorgsboende/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/)
Ditt uppdrag
I uppdraget som verksamhetschef driver du verksamheten med fokus på utveckling och förbättring med målet att nå bästa möjliga omsorg för de boende och hög trivsel hos medarbetarna. Som verksamhetschef är du ansvarig för de boende, medarbetare och verksamhetens ekonomi.I uppdraget ingår att:* Leda och organisera det dagliga arbetet på boendet, med fokus på kvalitet och säkerhet.* Utveckla dina medarbetarna.* Ha nära dialog med boende, deras anhöriga och samarbetspartners.* Delta i utvecklingen av hela verksamhetsområdet genom att driva långsiktiga frågor och arbeta för ständig förbättring.* Ansvara för budget, kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens mål.Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i en ledningsgrupp med nära stöd av områdeschef. Uppsala kommuns hälso- och sjukvårdsorganisation hanterar försörjningen av legitimerad personal i verksamheterna för att utveckla områdets uppdrag och ta tillvara resurser på ett effektivt sätt. Du har ett mycket nära samarbete med verksamhetschefen för hälso- och sjukvård och legitimerade.
I Uppsala kommun finns ett gediget chefsstöd och olika utvecklingsmöjligheter för dig som chef, såsom chefscoaching, utbildningar, workshops och mentorskap.
Som chef i Uppsala kommun har du även stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, HR, kommunikation, IT, upphandling och fastighetsfrågor.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef hos oss här. (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/#accordion-28881)Publiceringsdatum2025-10-01Bakgrund
Är du en inspiratör med stor vilja att utveckla omsorgen om våra äldre så är du väldigt intressant för oss. Vi letar helt enkelt efter dig som har engagemang och förståelse för såväl ledarskap som förbättringsarbete och som vill fortsätta att driva utvecklingsarbetet framåt med viljan att bli det boende där både de boende och dina medarbetare trivs allra bäst.Vi söker dig med erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, alternativt har du annan ledarerfarenhet som vi bedömer relevant. Är din ledarerfarenhet från äldreomsorgen är det meriterande. Vidare har du minst två års erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsområdet. Vi ser även gärna att du har vidareutbildning inom ledarskap och organisationsutveckling, och erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ekonomiskt ansvar.Du har högskoleexamen inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis socionomprogrammet, personalvetarprogrammet, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan högskoleexamen som har en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Vidare förväntar vi oss att du, liksom vi, arbetar digitalt och har god vana av olika program och system.Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet för medarbetare, närstående och våra boende i ditt arbete med utveckling av verksamheten. Vidare tror vi att du gillar att hitta nya lösningar och arbetssätt. För att lyckas med detta behöver du därför också vara bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt samt brinner för att göra skillnad. Vidare har du förmågan att se frågor i ett större perspektiv och förstår både ekonomiska samband, samspelet med politiken och vilka övriga faktorer som leder till en välmående verksamhet.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Områdeschef Petra Gretener 018-727 02 31 eller hr-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92
SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01
Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52
Vårdförbundet, 0771-42 04 20
Kommunal, 010-442 82 02
