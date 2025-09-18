Verksamhetschef till Kirurgikliniken på Hallands Sjukhus
Vi söker dig som vill leda och fortsätta att utveckla Kirurgikliniken på Hallands sjukhus! Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad och fortsätta bidra till att ge hallänningarna Sveriges bästa vård!
Hallands sjukhus omfattar akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt planerad specialistvård i Kungsbacka och Falkenberg.
Vi är cirka 250 medarbetare som arbetar för att ge den bästa möjliga vården till hallänningarna genom specialistvård med hög kvalitet och god tillgänglighet. Våra medarbetare är nyckeln till att Hallands sjukhus har mycket goda resultat i många nationella mätningar och vi strävar efter att ständigt förbättras.
Kirurgikliniken vid Hallands sjukhus är en organisatorisk enhet med tre utbudspunkter; Halmstad, Kungsbacka och Varberg. Kliniken bedriver såväl akut som elektiv sluten- och öppenvård och har drygt 60 vårdplatser. I Varberg och Halmstad finns endoskopiskt centra, där såväl diagnostisk, terapeutisk samt screeningverksamhet bedrivs. Viss endoskopi utförs även i Kungsbacka. Handläggning av obesitaskirurgi är koncentrerad till Varberg och kärlkirurgin till Halmstad. Kolorektal-, endokrin- samt bröstkirurgi finns på båda sjukhusen.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som chef i Region Halland har du två tydliga uppdrag; att styra och leda med fokus på resultat samt att engagera och motivera medarbetare. Du har ett helhetsansvar för verksamheten kopplat till kvalité, patientsäkerhet, ekonomi i balans och arbetsmiljö. Verksamhetsutveckling sker fortlöpande i samarbete med medarbetare, patienter och anhöriga. Du har direkt personalansvar för två biträdande verksamhetschefer samt klinikens avdelningschefer.
Du är underställd områdeschefen och ingår i ledningsgruppen för ett av sjukhusets tre vårdområden - Område 3 Opererande specialiteter - och leder även Kirurgiklinikens ledningsgrupp som består av biträdande verksamhetschefer och klinikens avdelningschefer.
Din utgångspunkt kan vara antingen vid sjukhuset i Halmstad eller Varberg. Profil
Vi söker dig som har ett engagerande ledarskap med god förmåga att inspirera såväl chefer som medarbetare. Som ledare är du tydlig, kommunikativ och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och ser samverkan med andra som en naturlig del i att utveckla verksamheten framåt.
Du är intresserad av att leda en kunskapsstyrd organisation i ständig utveckling och har ett helhetsperspektiv på klinikens samt Hallands sjukhus uppdrag. Du förstår och kan genomföra produktionsplanering och styrning av processer samt främjar ett klimat som sätter "patienten först" i vårdkedjan.
Du är läkare eller har annan relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet. Du har bred erfarenhet inom kirurgi och är trygg med att leda förändringsarbete.
I urvalsprocessen kommer vi att lägga vikt vid chefs- och ledaregenskaper samt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande under ansökningstiden. Intervjuer är planerade att hållas den 14 oktober.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/chef?mtm_campaign=RH_yrkessida_chef_jobbannonser
i Region Halland!
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
