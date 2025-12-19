Verksamhetschef till Kirurg/Urologi/ÖNH, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjukvårdschefsjobb / Sundsvall Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sundsvall
2025-12-19
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Gillar du utmaningar? Kan du tänka dig att leda ett av de största verksamhetsområdena i region Västernorrland? Är du en trygg och erfaren ledare med båda fötterna på jorden och har lett sjukvårdsverksamheter tidigare? Då kan du vara rätt person för det här jobbet!
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda.
Länsverksamhet Kirurgi, Urologi och Öron-Näsa-Hals bedriver verksamhet på alla tre sjukhusorter. Hos oss arbetar cirka 370 medarbetare. De stora yrkesgrupperna är sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Verksamhetschefen har det fulla ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, kvalitet och patientsäkerhet.
Verksamhetschefen ansvarar för att säkerställa att regionens vision och de politiska ambitionerna får genomslag och att verksamheten bedrivs ändamålsenligt genom målstyrning och utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Det innebär bland annat att systematiskt styra och säkerställa arbetet med planering, genomförande och uppföljning av regionens verksamhet.
Vill du ta dig an detta uppdrag? Nu söker vi en verksamhetschef till oss! Anställningen är en tillsvidareanställning i grundprofessionen och chefsförordnandet är tidsbegränsat med Regionens ledarskapspolicy som riktmärke. Som chef i Region Västernorrland företräder du arbetsgivaren och utövar ett ledarskap som har sin grund i god självinsikt och präglas av ärlighet, öppenhet, ansvarskänsla och personligt mod. Tillträde 2026-05-01.
Verksamhetschef till Kirurg/Urologi/ÖNH, SundsvallPubliceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef hos oss ansvarar du över:
Att leda styr- och ledningsgrupper
Stötta enhetscheferna i deras uppdrag
Att facklig samverkan sker inom verksamheten i ett gemensamt verksamhetsråd och arbetar och bidrar till en god arbetsmiljö utifrån regionens vision och värderingar genom bland annat verksamhetens skyddskommitté
I uppdraget ingår ett övergripande ansvar för att utveckla arbetssätt, processer, kunskap, kompetenser och organisationen.
Du rapporterar till områdesdirektören för Länssjukvårdsområde Somatik och tillsammans med övriga verksamhetschefer ingår du i ledningsgruppen där ni tillsammans ansvarar för en effektiv och kvalitativ specialistvård inom hela regionen. Samverkan med andra verksamheter inom regionen samt andra samhällsaktörer är en viktig del för uppdraget.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en akademisk examen inom hälso- och sjukvård eller annan jämförbar akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för rollen
Har dokumenterad kunskap om, och erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn
Har erfarenhet av att arbeta inom en politiskt styrd organisation
Har en gedigen arbetslivserfarenhet och /eller utbildning inom chefs- och ledarskap
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att leda andra chefer, driva förändringsarbete, ledningsgruppsarbete på förvaltnings- eller områdesnivå och/eller erfarenhet av att leda olika verksamheter
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Relationsskapande
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Helhetssyn
Mål - och resultatorienterad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:396". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Roger Westerlund +4660181867 Jobbnummer
9657125