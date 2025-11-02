Verksamhetschef till Kassem Vårdcentral - Nyöppnad mottagning!
Din Vårdcentral i Stockholm AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-11-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Vårdcentral i Stockholm AB i Stockholm
Vi på Kassem Vårdcentral söker nu en engagerad och erfaren verksamhetschef som vill vara med från start och bygga upp vår nyöppnade mottagning. Det här är en unik möjlighet att leda och forma verksamheten från grunden och skapa en vårdcentral där kvalitet, tillgänglighet och patientfokus står i centrum.
Kassem Vårdcentral öppnar inom kort. Vi är en modern och nytänkande vårdcentral med ambitionen att bli en viktig del av lokalsamhället och erbjuda trygg, personlig och högkvalitativ vård för våra patienter.Publiceringsdatum2025-11-02Så ansöker du
Skicka din ansökan till : info@kassem-vc.se
Välkommen att kontakta oss på telefon 072-934 45 33
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att vara med från starten i en ny vårdcentral
Stor möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och verksamhetsutveckling
En stimulerande, utvecklande och varm arbetsmiljö
Kontinuerlig kompetensutvecklingDina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef kommer du att ansvara för den övergripande ledningen av vårdcentralen. Du leder personalen, säkerställer att verksamheten uppfyller krav på kvalitet, patientsäkerhet och ekonomi samt arbetar strategiskt för att utveckla vårdcentralen långsiktigt.
Du samverkar nära med vårdgivare, region och lokalsamhälle för att skapa en välfungerande primärvård där patienten alltid står i fokus.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap inom primärvården är starkt meriterande
God förståelse för hälso- och sjukvårdens regelverk och ekonomi
Du är kommunikativ, strukturerad och inspirerande i ditt ledarskap
Goda kunskaper i svenska, och gärna fler språk då vi möter en mångkulturell patientgruppDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är drivande, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får ta ansvar och fatta beslut. Du har ett genuint engagemang för vård, människor och ledarskap, och du motiveras av att bygga upp något nytt tillsammans med ditt team.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (100%). Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@kassem-vc.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Vårdcentral i Stockholm AB
(org.nr 559436-8721)
kistagången 26 (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9584410