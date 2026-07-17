Verksamhetschef till individ och familj
Enköpings kommun Socialförvaltningen / Administratörsjobb / Enköping Visa alla administratörsjobb i Enköping
2026-07-17
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Vill du vara med och skapa det långsiktigt goda samhället i Enköping? Nu söker vi en verksamhetschef till socialförvaltningen med ansvar för Individ och familj.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du gör verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Hos oss på Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att hjälpa Enköpingsbor som befinner sig i svåra och utsatta livssituationer.
Vi har en nära ledning och arbetar aktivt med att utveckla organisationen. Vi ligger långt fram i omställningen till den nya socialtjänstlagen och arbetar aktivt med att öka tillgängligheten till stöd och hjälp för våra medborgare.
Med cirka 200 medarbetare har vi den perfekta storleken på en förvaltning avseende ledning, styrning och gemenskap vilket avspeglas i vårt höga HME-index. Du förväntas leda enligt en modell där cheferna i förvaltningen kompletterar varandra och tar ansvar för helheten.
För oss är du som medarbetare vår viktigaste resurs. Vi strävar efter en arbetsmiljö som präglas av våra värdeord: ansvar, delaktighet, utveckling, rättssäkerhet, samverkan och bemötande.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef har du ett övergripande ansvar för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom Individ och familj. Du leder genom chefer och ingår i socialförvaltningens ledningsgrupp där du bidrar till hela förvaltningens utveckling.
Du säkerställer att verksamheten är rättssäker, håller hög kvalitet och utvecklas utifrån invånarnas behov med särskilt fokus på tidiga och förebyggande insatser.
I rollen kommer du att:
• Ansvara för verksamhet, budget och personal
• Säkerställa rättssäker myndighetsutövning
• Driva utveckling av öppenvårdsinsatser och förebyggande arbete
• Leda genom dina enhetschefer och skapa hållbara strukturer
• Bidra till strategisk utveckling i förvaltningens ledningsgrupp
• Samverka med interna och externa aktörer
• Företräda och föredra ärenden vid socialnämndens sammanträdenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har relevant högskoleutbildning (ex. socionom, juridik eller beteendevetenskap)
• Har flerårig erfarenhet av ledarskap inom socialtjänst
• Har god kunskap om myndighetsutövning och aktuell lagstiftning
• Är en trygg ledare med erfarenhet av att leda genom andra
• Har erfarenhet av budget- och verksamhetsansvar
Meriterande är erfarenhet av förändringsledning och arbete i politiskt styrd organisation. Vi ser också gärna att du varit chef över chefer eller annan arbetsledande funktion.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Du är en strategisk och tydlig ledare som skapar engagemang och tillit. Du har förmågan att se helheten och samtidigt driva utveckling och förbättring. Du är stabil, samarbetar väl och trivs i en komplex och föränderlig miljö. I denna rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom socialförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka tre veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget ska vara oöppnat och inte äldre än 6 månader.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats här:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings Kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Arbetsplats
Enköpings kommun Socialförvaltningen Kontakt
Nås genom kommunens Kontaktcenter
Fackliga representanter 0171-62 50 00 Jobbnummer
10004891