Verksamhetschef till Humanas äldreboende Norrgårdshöjden
2026-01-26
Är du redo för en spännande och utvecklande karriär där du kan göra verklig skillnad för människor varje dag? Hos oss på Humana får du inte bara möjligheten att växa i din roll som verksamhetschef, utan även vara en del av ett företag där engagemang, glädje och ansvar är våra grundläggande ledord. Om du delar vår vision om att alla har rätt till ett bra liv har du nu chans att bli en del av vårt team och göra skillnad tillsammans med oss.
Mitt i Åkersbergas centrum ligger Norrgårdshöjden, ett modernt äldreboende med närhet till både grönområden och centrala funktioner. Boendet består av 54 lägenheter fördelade på sex avdelningar och tre våningsplan, både demens och somatisk omvårdnad. Vi har utbildade undersköterskor på plats dygnet runt. Sjuksköterskor arbetar dagtid alla dagar i veckan och på kvällar och nätter har vi ett mobilt sjukskötersketeam som kommer vid behov. Aktiviteter är väldigt viktigt för oss och vi har en aktivitetsansvarig som tillsammans med arbetsterapeut planerar veckans aktiviteter utifrån de boendes önskemål. Vi har en underbar trädgård där vi gärna hänger och vi har olika aktiviteter såsom körrepetitioner med vår egen kör, bingo, träning och underhållning.Om tjänsten
Som verksamhetschef ansvarar du för kvalitet, personal, ekonomi samt beställarkontakter. Du driver och utvecklar verksamheten i samverkan med dina medarbetare utifrån verksamhetsplan, budget, lagar och andra styrande dokument. Att hela tiden utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheten är en ledstjärna för dig.
Du leder och utvecklar verksamheten där det även finns gruppledare, omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, aktivitetsansvarig och servicebiträden. Du arbetar tätt tillsammans med gruppledare som hjälper dig med bland annat bemanning och planering.
Sälj och marknadsföringsarbete är en självklar del av ditt jobb och du arbetar aktivt för att nå full beläggning i verksamheten med en effektiv personalplanering. Du ingår i en trevlig och prestigelös regional ledningsgrupp och rapporterar till regionchef. Till stöd har du en central stab som omfattar kvalitet, HR, IT, marknad, ekonomi och lön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstider: Dagtid, förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vem är du?
Vi letar efter en ledare med en närvarande och engagerad ledarstil. Du är en coachande ledare som brinner för att se dina medarbetare växa och utvecklas. Med en stark självkännedom och en god kommunikationsförmåga är du en förebild för ditt team. Din förmåga att lösa problem och fokusera på långsiktiga mål gör dig till en värdefull tillgång. Vidare drivs du av att bygga och upprätthålla långvariga relationer och har ett affärsmässigt sinne med tydligt kundfokus. Om du vill vara en del av ett team där ditt ledarskap och passion för att utveckla både dig själv och andra är detta jobbet för dig.
För att söka denna tjänst krävs det att du har:
Relevant högskoleexamen inom vård och omsorg (till exempel sjuksköterska, socionom, fysioterapeut eller arbetsterapeut).
Minst 3 års erfarenhet inom äldreomsorgen i ledande befattning
Vad får du?
Möjlighet att delta i ledarprogram
Coachande chef och nära samarbete med stöttande stabsfunktioner
Möjlighet till regelbunden professionell handledning samt stort utbud av interna utbildningar
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Tillförordnad Regionchef, Kristian Solli
