Verksamhetschef till Hjärtsjukvården, Region Norrbotten
2026-04-24
Vill du vara med och utveckla framtidens hjärtsjukvård i Norrbotten?
Hjärtsjukvården på Sunderby sjukhus är en central del av Region Norrbottens specialiserade vård och har ett länsuppdrag för akuta och subakuta hjärtflöden. Verksamheten ingår i Verksamhetsområde Internmedicin och har en viktig roll i de intermedicinska patientflödena i hela länet. Här möts du av ett professionellt sammanhang som präglas av engagemang, hög kompetens och en stark vilja att utveckla vården tillsammans - för att varje patient ska få en trygg, tillgänglig och högkvalitativ hjärtsjukvård.
Hjärtsjukvården omfattar hjärtmottagning, pacemakermottagning, hjärtavdelning, hjärtintensivvård (HIA), hjärtdagvård/PCI-verksamhet samt klinisk fysiologi, som även ansvarar för neurologiska undersökningar. Utöver länsuppdraget finns ett nära uppdrag gentemot Luleå och Boden. Omkring 130 medarbetare arbetar i multiprofessionella team och verksamheten leds genom en tydlig chefsstruktur med enhetschefer för respektive verksamhet.
Vi söker
Vi söker en verksamhetschef som vill ta ett strategiskt och långsiktigt ansvar för hjärtsjukvårdens fortsatta utveckling. Du har ett helhetsperspektiv och ser sambandet mellan klinik, vårdflöden, resurser och framtida behov. Du kan omsätta övergripande mål och beslut till tydlig riktning och prioritering, och trivs i ett sammanhang där samverkan är avgörande - inom den egna verksamheten, inom internmedicin och tillsammans med andra delar av vården.
Vi söker dig som är en trygg, närvarande och inspirerande ledare. Du skapar riktning och sammanhang även i komplexa situationer, bygger förtroendefulla relationer och leder med tydlighet och lyhördhet. Hos oss blir du den som gör det möjligt för andra att lyckas - genom att coacha, stötta och utveckla både chefer och verksamhet.
Du har en universitets- eller högskoleutbildning, gärna inom hälso- och sjukvård, eller annan relevant bakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är också värdefullt om du har god kännedom om svensk hälso- och sjukvård och erfarenhet av politiskt styrda organisationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här får du arbeta med
Som verksamhetschef har du ett samlat ansvar för verksamhet, kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi och leder hjärtsjukvården genom andra chefer. Du skapar förutsättningar för chefers ledarskap, ger stöd och riktning och främjar ett gemensamt ansvarstagande för helheten.
Hjärtsjukvård är ett område i snabb medicinsk utveckling, och inom ramen för kunskapsstyrningen sker nära samverkan med länsdelssjukhusen och Norrlands universitetssjukhus hjärtcentrum. Här får du möjlighet att tillsammans med chefskollegor och medarbetare vidareutveckla en verksamhet där stabil drift, patientsäkerhet och långsiktig utveckling går hand i hand.
Du ingår i Verksamhetsområde Internmedicins ledningsgrupp, där samarbete, långsiktighet och ett länsgemensamt perspektiv är centrala delar av uppdraget.
Det här erbjuder vi dig
Möjlighet att delta i chefs- och ledarskapsprogram
Ett spännande och utvecklande arbete där du får vara med och utveckla framtidens hjärtsjukvård.
Möjlighet till mentor
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Anställningen är en tillsvidareanställning i din grundprofession med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är på heltid och förlagd till dagtid. Placering är Sunderby sjukhus. Resor inom länet kan förekomma.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
