Verksamhetschef till Hallens vård- och omsorgsboende, Solna stad
2026-02-10
Är du en erfaren och engagerad ledare som vill ha ett meningsfullt och utmanande arbete? Har du dessutom ett brinnande intresse för uppstarts- och utvecklingsarbete? Då kanske du är vår nya verksamhetschef för vård- och omsorgsboendet Hallen!Publiceringsdatum2026-02-10Om företaget
Humaniora vård och omsorg är den kommunala utföraren i Solna stad.
Vi ansvarar för äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt förebyggande verksamhet.
Hallens vård- och omsorgsboende är en del av Hallen seniorcentrum. Här finns också biståndsbedömd dagverksamhet och en av stadens träffpunkter som drivs av vår förebyggande verksamhet. Hallens vård- och omsorgsboende övergår till kommunal regi från och med den 1 mars 2026. Boendet har 69 lägenheter för personer med omvårdnadsbehov, ligger i Råsunda och är ett profilboende med mat och kultur som inriktning.
Vårt erbjudande
- Ett meningsfullt arbete där du får göra skillnad.
- En arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter.
- Ett bra team och en god introduktion.
- Friskvårdsbidrag.
- Möjlighet till distansarbete.
- Läs gärna mer om Solna stad som arbetsgivare https://www.solna.se/jobba-hos-oss/solna-stad-som-arbetsgivare
Vad innebär arbetet?
I rollen som verksamhetschef på Hallen ansvarar du för att tillsammans med enhetschef planera, utveckla och följa upp verksamheten kvalitetsmässigt. Du kommer även ha ett nära samarbete med verksamhetschefen för hälso- och sjukvårdsorganisationen i ditt uppdrag att ge de boenden den bästa omvårdnaden. Du förväntas också att driva budget- och förändringsarbete med syfte att främja kvalitet på vård och omsorg. Som ledare skapar du förutsättningar för dina medarbetare att kunna genomföra sitt arbete med god service och kvalitet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- kandidatexamen som socionom, beteendevetare, legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad sjukgymnast eller annan likvärdig utbildning
- flera års erfarenhet av ledande befattning inom äldreomsorg, varav minst 2 års erfarenhet som verksamhetschef på ett vård- och omsorgsboende
- ledarskapsutbildning
- goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt administrativ förmåga
- goda kunskaper i socialtjänstlagen och i annan relevant lagstiftning inom området
- goda kunskaper inom kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och bemanningsekonomi.
Vi ser det som meriterande om du har
- goda kunskaper inom hälso- och sjukvårdslagen
- vidareutbildning som är relevant för tjänsten
- erfarenhet av förändringsarbete och digitala satsningar inom välfärden.
Som chef förstår du hur du skapar förutsättningar för samarbete och engagemang både internt och externt. Du är en närvarande ledare som ser kommunikation och möten med människor som kärnan i all verksamhet. Du leder och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i uppsatta mål men är även delaktig i det operativa arbetet.
I rollen som verksamhetschef arbetar du självständigt och tar egna initiativ för att driva processer vidare med ett starkt fokus på utveckling och förbättring. Du är lyhörd och inger förtroende, är bra på att bygga relationer och skapar en bra grund för arbetsglädje.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 mars 2026.
Vi kommer även att genomföra bakgrundskontroll som en del i den här rekryteringen.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Maria Kittel, på 08-746 31 04 eller på maria.kittel@solna.se
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20".
Detta är ett heltidsjobb.
Solna kommun (org.nr 212000-0183)
Omvårdnadsförvaltningen, Hallen seniorcentrum
Maria Kittel 87463104
9734414