Verksamhetschef till Hagundagården vård- och omsorgsboende
2025-12-09
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vi utvecklar morgondagens äldreomsorg och söker nu en chefskollega till Hagundagården vård- och omsorgsboende. Ett aktivt och närvarande ledarskap är avgörande för oss. Vill du vara med och utveckla äldreomsorgen tillsammans med oss? Vi satsar på hög kompetens, utveckling och innovation. Varmt välkommen med din ansökan!
Hagundagården i Vänge, en mil väster om Uppsala, har fyra avdelningar med totalt 42 lägenheter, varav 24 för demensboende och 18 för omvårdnad. Här finns en stabil och erfaren personalgrupp där många har arbetat länge och väljer att stanna tack vare gemenskapen och trivseln bland både kollegor och boende. Boendet ligger på markplan med fina utegårdar som ger goda möjligheter till utevistelse.
Läs mer om våra boenden här (https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/senior-och-aldreomsorg/boende-for-aldre/vard-och-omsorgsboende/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/hitta-och-jamfor-vard--och-omsorgsboenden/)
Ditt uppdrag
I uppdraget som verksamhetschef leder du verksamheten med fokus på utveckling, kvalitet och förbättring för att ge de boende bästa möjliga omsorg och skapa hög trivsel hos medarbetarna. Du har ansvar för de boende, medarbetarna och verksamhetens ekonomi.
I uppdraget ingår att:* Leda och organisera det dagliga arbetet på boendet, med fokus på kvalitet och säkerhet.* Utveckla medarbetarna i ditt team.* Ha nära dialog med boende, deras anhöriga och samarbetspartners.* Delta i utvecklingen av hela verksamhetsområdet genom att driva långsiktiga frågor och arbeta för ständig förbättring.* Ansvara för budget, kvalitetsarbete och uppföljning av verksamhetens mål.Du arbetar nära dina chefskollegor och ingår i en ledningsgrupp med stöd av stab och områdeschef. Hälso- och sjukvårdsorganisationen hanterar försörjningen av legitimerad personal, och du samarbetar tätt med verksamhetschefen för hälso- och sjukvård och de legitimerade.
Som chef i Uppsala kommun har du tillgång till gediget chefsstöd och utvecklingsmöjligheter, såsom chefscoaching, utbildningar, workshops och mentorskap, samt stöd från kommunledningskontorets stab i frågor som ekonomi, Hr, kommunikation, IT, upphandling och fastigheter.
Läs mer om hur det är att arbeta som chef hos oss här. (https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/chef-vard-omsorg/#accordion-28881)Publiceringsdatum2025-12-09Bakgrund
Är du en inspiratör med stor vilja att utveckla omsorgen om våra äldre så är du väldigt intressant för oss. Vi letar helt enkelt efter dig som har engagemang och förståelse för såväl ledarskap som förbättringsarbete och som vill fortsätta att driva utvecklingsarbetet framåt med viljan att bli det boende där både de boende och dina medarbetare trivs allra bäst.
Vi söker dig med erfarenhet av arbete som chef med personalansvar, alternativt har du annan ledarerfarenhet som vi bedömer relevant. Är din ledarerfarenhet från äldreomsorgen är det meriterande. Vidare har du minst två års erfarenhet av arbete inom vård- och omsorgsområdet. Vi ser även gärna att du har vidareutbildning inom ledarskap och organisationsutveckling, samt erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och ekonomiskt ansvar.Du har högskoleexamen inom ett område som vi bedömer som relevant för tjänsten, exempelvis socionomprogrammet, personalvetarprogrammet, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller annan högskoleexamen som har en inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Du har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift. Vidare förväntar vi oss att du, liksom vi, arbetar digitalt och har god vana av olika program och system.Som ledare skapar du goda förutsättningar för delaktighet för medarbetare, närstående och våra boende i ditt arbete med utveckling av verksamheten. Vi tror att du gillar att hitta nya lösningar och arbetssätt. Det är helt enkelt naturligt för dig att tänka och arbeta i nya banor utan att du för den skull tappar i systematik och noggrannhet. För att lyckas med detta behöver du därför också vara bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete.Du tar ansvar och driver ditt arbete framåt samt brinner för att göra skillnad. Vidare har du förmågan att se frågor i ett större perspektiv och förstår både ekonomiska samband, samspelet med politiken och vilka övriga faktorer som leder till en välmående verksamhet där både boende, medarbetare, och anhöriga trivs.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Områdeschef Paulina Karlsson 018-727 68 27
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta: Hr-specialist Jessica Ededal 018-727 12 92
Facklig företrädare:
SRR/SACO Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34
Fysioterapeuterna Ewa Larsson, 018-727 72 01
Sveriges Arbetsterapeuter Eva-Carin Lindgren, 018-727 84 93
Vision Karin Lundborg, 018-727 51 52
Vårdförbundet, 0771-42 04 20
Kommunal, 010-442 82 02
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
