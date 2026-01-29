Verksamhetschef till Gutasunds äldreboende, Norlandia
2026-01-29
Norlandia Care söker en erfaren och engagerad verksamhetschef till Gutasunds äldreboende i Uppsala. I rollen ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten med fokus på kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och medarbetarskap.
Vad innebär jobbet som verksamhetschef på Norlandia Äldreomsorg?
Som verksamhetschef ingår du i regionens ledningsgrupp och rapporterar till regionchef. Du har fullt resultat-, personal- och arbetsmiljöansvar samt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, avtal och Norlandias styrdokument.
Norlandia driver Gutasund i egen regi.
Vi erbjuder dig en central och utvecklande chefsroll i en organisation med tydliga värderingar och starkt kvalitetsfokus.
Ditt uppdrag:
Operativt leda och utveckla verksamheten i linje med uppsatta mål
Säkerställa hög kvalitet, trygg och säker vård samt nöjda boende och närstående
Ansvara för budget, uppföljning och resultat
Leda och utveckla medarbetare genom ett närvarande, inspirerande och tydligt ledarskap
Säkerställa systematiskt kvalitets-, arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
Samverka med uppdragsgivare, myndigheter, politiker och fackliga parter
Företräda Norlandia internt och externt
Om Gutasunds äldreboende
Gutasund är ett modernt äldreboende med 72 lägenheter. Varje enhet har ett kök, matsal, vardagsrum och balkong eller uteplats där vi umgås, äter måltider och genomför aktiviteter med våra boende.
I organisationen på Gutasund finns idag förutom en verksamhetschef en enhetschef, teamsamordnare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt omvårdnadspersonal på plats för våra boende.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Systematiskt arbete för att nå den bästa arbetsmiljön där vi tillsammans skapar en trivsam arbetsplats med stor arbetsglädje
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv - Varje dag. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Har universitets- eller högskoleutbildning inom vård och omsorg, exempelvis sjuksköterska, socionom eller likvärdig utbildning som godkänns av IVO
Har flerårig chefserfarenhet inom äldreomsorg
Har dokumenterad erfarenhet av budgetansvar, kvalitetsarbete och personalledning
Är trygg i att arbeta utifrån lagar, avtal och kvalitetsledningssystem
Är en tydlig, kommunikativ och värderingsstyrd ledare
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Regionchef
e-postadress: helena.winter@norlandia.com
Telefonnummer: 010 761 20 23
Besök gärna verksamhetens hemsida på:
Äldreboende Gutasund i Uppsala | Norlandia Äldreomsorg
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
Detta är ett heltidsjobb.
Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Valthornsvägen 53 (visa karta
)
756 50 UPPSALA
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9712600