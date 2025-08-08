Verksamhetschef till Furuhöjden Företagshälsa
Vill du leda och utveckla en personlig Företagshälsa i Täby med fokus på individen? Vår nuvarande verksamhetschef går vidare inom Furuhöjden och därför finns nu chansen att få driva Furuhöjden Företagshälsa (fd. Täbyhälsan) tillsammans med en härlig, kompetent och stabil medarbetargrupp.
Om Furuhöjden Företagshälsa
Vi på Furuhöjden Företagshälsa har i över 40 år arbetat med arbetsmiljö, rehabilitering och förebyggande hälsovård. Med kompetens och engagemang hjälper vi små och stora verksamheter att uppnå sina mål inom hälsa och arbetsmiljöarbete. Vi står för hög kvalitet, god service och personligt bemötande. Vi strävar efter bästa möjliga kontinuitet genom att lära känna våra kundföretag och deras anställda. På så sätt kan vi ge individuellt anpassade tjänster och service, vi tror på flexibilitet och att tillsammans med kunden hitta optimala lösningar.
I dagsläget har vi över 600 kundföretag, främst i Norrort, i varierande storlekar och många olika branscher med tillsammans ca 6000 anställda. Furuhöjdens Företagshälsa är en auktoriserad medlem av Sveriges Företagshälsor och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001. Sedan 2023 utgör vi del av en vårdgrupp där även Furuhöjden Husläkarmottagning, Furuhöjden Rehabcenter och Furuhöjden Rehabilitering ingår.
Som verksamhetschef har du det övergripande ansvaret att leda och utveckla vår Företagshälsa. Du utvecklar arbetssätt och driver igenom hur vi kan arbeta med försäljning. Detta gör du tillsammans med arbetsgruppen som består av 15 engagerade medarbetare inom professionerna: företagssköterskor, företagsläkare, samtalsterapeuter och administratörer. I din roll som verksamhetschef har du personal- och arbetsmiljöansvar, budgetansvar samt ansvar för att säkerställa att vi uppfyller kvalitetskrav. En annan del av arbetet är att vara med och ta fram sälj- och marknadsföringsstrategier samt driva vår digitala utveckling.
Du är en del av Furuhöjdens övergripande ledningsgrupp där du agerar språkrör för din verksamhet och samarbetar med andra chefer för att påverka och samverka i strategiska beslut som rör hela Furuhöjden.
Förutom verksamhetsutveckling, ledningsarbete, sälj- och marknadsarbete och den dagliga driften på företagshälsan arbetar du också kliniskt/operativt en viss del av din tid utifrån din kompetens.
Om dig
För att lyckas i rollen som verksamhetschef hos oss behöver du ha ett företagstänk där du förstår kundens behov. Du är målmedveten och kan driva arbetet och affären framåt vilket innebär att du förutom att se till den enskilda individen även vill arbeta målinriktat med en helhetssyn och förstår vikten av att vara en del i ett team. Du har även förståelse för vad det innebär att arbeta inom en marknadsstyrd bransch och är trygg i att leda i förändringar.
Du får energi av att leda och motivera andra för att tillsammans nå gemensamma mål. För dig kommer det naturligt att stötta och motivera dina medarbetare för att komma framåt. Du är proaktiv och ser hur du kan förbättra förutsättningarna och arbetsklimatet för både dig själv och dina medarbetare. Du är en god kommunikatör som gillar struktur och ordning.
Som person är du nyfiken och motiveras av att starta och driva projekt framåt. Du är den som ser till att saker blir gjorda och tar egna initiativ för att nå verksamhetens mål. Du stimuleras av att förbättra processer och rutiner och uppskattar en roll där du ges möjligheten att bidra med dina tankar och idéer
Furuhöjdens värdeord är; positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Detta är något vi arbetar aktivt för att efterleva och vi ser förstås att du som sökande också känner att du kan stå bakom våra värderingar. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Krav:
Relevant akademisk utbildning, exempelvis som företagssköterska, arbetsmiljöingenjör eller organisationskonsult
Arbetat minst 3 år inom företagshälsovård
Tidigare erfarenhet av chefs- och ledarskap
Erfarenhet av att driva projekt och verksamhetsutveckling
God systemvana, trygg i MS Office 365
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av organisationsförändring
Erfarenhet av digital utveckling
Drivit företag Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 80-100%. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna och tillämpar individuell lönesättning. Du får bland annat tjänstepension och friskvårdsbidrag på 5000 kr.
Om ansökan
