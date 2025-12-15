Verksamhetschef till Förvaltningen för Vård & omsorg
Kungsbacka Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Kungsbacka Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kungsbacka
2025-12-15
Är du driven, utvecklingsinriktad och intresserad av att leda tvärprofessionellt arbete? Då söker vi dig som vår nästa verksamhetschef till Vård & Omsorg.
Vi stärker upp vårt ledarskap för att möta de utmaningar och möjligheter som finns i en föränderlig värld. Vi utökar nu med en ny verksamhetschef som vill vara med och forma framtidens vård & omsorg i Kungsbacka kommun.
Rollen som verksamhetschef hos oss
Som verksamhetschef på Förvaltningen för Vård & Omsorg kommer du ansvara för en tvärprofessionell ledningsgrupp inom ett av våra distrikt, vilket innebär att du kommer leda cirka 10 chefer inom verksamheterna Kvarbo, Våbo och Hemsjukvården.
Förvaltningen är organiserad i distrikt och är nu mitt uppe i förändringsresan att möta ett samhälle i förändring, ett resultat av detta är att du leder ett tvärprofessionellt distrikt. Du kommer i och med det att få en central roll i att driva denna förändring inom ditt distrikt med grund i att ni ska arbeta för både den enskildes och för förvaltningens bästa. Genom ett inkluderat och tillitsbaserat ledarskap kommer du arbeta för välfungerande verksamheter som samverkar och har fokus på en gemensam arbetsgivarpolitik där ni arbetar tillsammans.
Du har ett nära samarbete med dina kollegor, sju verksamhetschefer från driften och förvaltningsledningskontoret och ni är alla viktiga ledare i förvaltningsledningen. Som en del av förvaltningsledningen utgör du ett ledningsstöd till förvaltningschefen. Uppdragets ansvar ligger såväl i verksamheterna du leder samt är en viktig medspelare för förvaltningens övergripande mål- och visionsarbete.
Din profil
Som ledare ser du vikten av att vara ett föredöme. Du har förmågan att skapa motivation, engagemang och delaktighet och kan tydliggöra övergripande mål och förväntningar kring verksamhetens uppdrag. Du har förmåga att se helheten och olika frågeställningars långsiktiga betydelse och konsekvenser för verksamheten och förvaltningen. Genom ditt ledarskap får du andra att vilja och våga. Du är modig, inspirerar till nytänkande och utveckling samt skapar möjligheter för andra att ta mer ansvar och vara med och påverka. Du har en god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift för att kunna kommunicera både internt och externt samt för att etablera och bibehålla god samverkan med olika aktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- gedigen erfarenhet av att arbeta som chef med personalansvar
- erfarenhet av att leda förändringsarbete tillsammans med dina medarbetare/grupp.
- erfarenhet att arbeta antingen tvärprofessionellt eller i nära samverkan med andra yrkesgrupper.
- erfarenhet av att arbeta i eller mot verksamhetsområdet som chef.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att vara chef över andra chefer
Läs gärna mer om oss https://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Då vi har flextidsavtal finns möjlighet att påverka dina arbetstider inom ramen för avtalet. Vi har anpassat oss efter pandemin och arbete på distans när arbetet och uppgifterna tillåter det är en självklarhet för oss!
Gott ledarskap är viktigt för oss i Kungsbacka kommun. Därför får alla våra chefer gå utbildningen "Utvecklande Ledarskap", UL. Utöver det har vi ett gemensamt introduktionsprogram för våra chefer för att du ska känna dig väl förberedd på uppdraget.
Hos oss får du utvecklas i din profession tillsammans med kollegor och kommer arbeta utifrån vår arbetsplatskultur som präglas av att vi välkomnar, samarbetar, levererar och göra nytt! Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Sa-har-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret.
Observera: På grund av ledigheter över jul är det begränsad möjlighet att komma i kontakt med rekryterande chef och rekryteringspartner.
Vid frågor om förfarandet kan du kontakta rekrytering@kungsbacka.se
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 4 januari
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. För att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess kommer vi även att använda tester.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/859". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Frågor till Rekryteringscenter rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
9645803