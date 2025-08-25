Verksamhetschef till Folktandvårdens vuxenspecialiteter
Region Örebro län / Tandläkarjobb / Örebro Visa alla tandläkarjobb i Örebro
2025-08-25
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Är du en engagerad ledare som brinner för utveckling och vill göra skillnad inom specialisttandvården? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi söker nu en verksamhetschef till vår enhet för specialisttandvård vuxen - en roll där du får möjlighet att leda i en organisation som präglas av våra värdeord samarbete, utveckling och professionalism. Då en god arbetsmiljö är ett prioriterat område inom Folktandvården får du hos oss möjlighet att arbeta aktivt med friskfaktorer. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt arbete med operativt ansvar.
Vår enhet erbjuder specialisttandvård för vuxna och arbetar även med konsultverksamhet, utbildning, forskning och utveckling. Vi har ett starkt fokus på kunskapsdelning och driver ett välrenommerat ST-utbildningsprogram med både nationellt intag och uppdragsutbildningar. Teamet består av engagerade övertandläkare, ST-tandläkare, tandhygienister, och tandsköterskor.
Samtliga odontologiska specialiteter finns representerade förutom oral kirurgi och orofacial medicin som är organiserade inom hälso- och sjukvården. Vi samarbetar med Käkkirurgiska sektionen och övriga sjukvårdsenheter på Universitetssjukhuset i Örebro inom vård, utbildning och forskning. Vi har även ett nära samarbete med Örebro universitet. Vi finns centralt i Örebro, nära Resecentrum.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Verksamhetschef till Folktandvårdens vuxenspecialiteterPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för Folktandvårdens vuxenspecialiteter leder och utvecklar du verksamheten på enheten tillsammans med underställda enhetschefer samt ämnesansvariga för de tre specialiteterna oral protetik, parodontologi och endodonti.
Du är chef för all legitimerad personal samt för enhetschef, som i sin tur är chef över tandsköterskorna på enheten. Rollen innebär ansvar för ekonomi, arbetsmiljö och personal samt för utveckling av verksamheten.
Du ansvarar för att enheten uppnår sitt uppdrag inom tandvård, utbildning och konsultationsverksamhet. Detta sker i samverkan med bland annat övriga tandvårdsaktörer i regionen samt i samverkan med hälso- och sjukvården. Du deltar även i nationella nätverk och ingår i Folktandvårdens ledningsgrupp.
Du kommer att kunna jobba kliniskt till viss del.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Tandläkarlegitimation.
Meriterande:
Det är meriterande om du är specialist i någon av enhetens specialiteter, det viktigaste är att du har ett stort intresse att leda och utveckla verksamheten och har god samarbetsförmåga. Personliga egenskaper värderas högt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Välkommen till Folktandvårdenhttps://www.regionorebrolan.se/folktandvarden Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FTV:2025:029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Folktandvårdsdirektör
Helen Willyams Jobbnummer
9474129