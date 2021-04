Verksamhetschef till Filmbyn Småland (föräldravikariat 1,5 år) - Snickerboa Mariannelund AB (Svb) - Ekonomichefsjobb i Eksjö

Prenumerera på nya jobb hos Snickerboa Mariannelund AB (Svb)

Snickerboa Mariannelund AB (Svb) / Ekonomichefsjobb / Eksjö2021-04-13På Filmbyn Småland får du uppleva inspelningsmiljöer från filmerna om Emil i Lönneberga, Saltkråkan och Pippi Långstrump. Kliv in i filmens värld i en utställning skapad i Astrid Lindgrens anda. Här får du se klassiska studiobyggen och originalkostym från filmerna, sjunga till filmmusik, skapa egna mobilfilmer och uppleva andra interaktiva miljöer. Dessutom äter du gott i vår restaurang, handlar i vår shop och kan besöka någon av de 12 inspelningsplatser som ligger i närheten, som Katthult och Bullerbyn.Om FilmbynFilmbyn Småland är ett museum och aktivitetsplats där besökarna kan få uppleva och återuppleva barnfilm och bli delaktiga i skapandet av film, rörliga bilder och berättelser. Vi präglas av höga ambitioner när det gäller tillgänglighet, delaktighet och integration. Verksamheten utgår från barnens perspektiv och ska stimulera upptäckarglädje och aktivitet, men riktar sig lika mycket till vuxen publik. Filmbyn Småland består av museum, museibutik samt restaurang.Målet för Filmbyn Småland är att bli en levande mötesplats för kultur året runt. Den ska vara en plats för samarbetsprojekt med näringsliv, föreningsliv och skolor, och vara ett led i landsbygdsutveckling.Vi sökerEn verksamhetschef som är driven, engagerad och med ett stort intresse för utveckling av museet och kulturcentret som är Filmbyn Småland. Tjänsten är ett föräldravikariat på minst 1,5 år.Under de första månaderna kommer du att få handledning och hjälp av ordinarie verksamhetschef.Tjänsten innebär:VerksamhetsutvecklingPraktisk verksamhetsplaneringPersonalansvarBudgetansvarPresskontaktMarknadsföringsplaneringViss administrationSamarbete med tillsatt restaurangchef under högsäsongVi söker dig som:är en god ledareär driven och initiativrikhar god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftinnehar B-körkorthar goda kunskaper i engelska (kunskaper även i tyska är meriterande).Tjänsten är ett föräldravikariat på heltid under minst 1,5 år, med tillträde enligt överenskommelse, men vi ser gärna att du har möjlighet att börja hos oss så snart som möjligt.Vi erbjuder digVi erbjuder dig ett spännande uppdrag i en utvecklingsintensiv verksamhet. Du samordnar verksamheten genom att planera, leda och utvärdera verksamheten och projekt. Du arbetar både strategiskt och operativt med utveckling så väl i den egna verksamheten som i gemensamma projekt med samarbetspartners.Du har ansvar för att direkt under styrelsen leda, samordna och följa upp verksamheten såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. Du har personal- och arbetsmiljöansvar.Verksamheten är säsongsbetonad och under vissa perioder av året kommer det krävas större arbetsinsats än under andra perioder. Tjänsten omfattas därför av årsarbetstidsavtal.För att du ska trivas hos ossFör att trivas hos oss har du en förmåga att självständigt både bedriva utvecklingsarbete och att stimulera medarbetarna till detsamma. Du har god förmåga att kommunicera och att skapa goda relationer med medarbetare och samarbetspartners. Ditt arbetssätt är strukturerat då du styrs av mål- och resultattänkande.Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.AnställningsformAnställningsform: Tidsbegränsad fast anställningOmfattning: HeltidLöneform: MånadslönArbetsort: MariannelundTillträde: Enligt överenskommelse, dock snarast möjligtAntal platser: 12021-04-13Sista ansökningsdag är 2021-05-01 men skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Ansökningar skickas via e-post till katja@filmbyn.se Välkommen med din ansökan!Mer information om Filmbyn och verksamheten kan du hitta på www.filmbyn.se. FÖRTUR - via Eksjö.nu förenklar vi för dig att etablera dig genom att bland annat förmedla kontakter till arbetsgivare till medflyttande partner och även att erbjuda introduktion i sociala sammanhang.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Sista dag att ansöka är 2021-05-01Snickerboa Mariannelund AB (Svb)Spilhammarvägen 459897 MARIANNELUND5689439