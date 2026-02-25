Verksamhetschef till den Regiondrivna Primärvården
2026-02-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Verksamhetsområde Primärvård är en ny och spännande verksamhet inom Region Gävleborg, här samlar vi den primärvård som fortsatt bedrivs under Hälso- och sjukvårdsförvaltningen efter bolagiseringen. Vi arbetar för att skapa en primärvård som är tillgänglig för länets alla patienter, oavsett vilken hälsocentral man är listad på - i linje med omställningen till en god och nära vård. Området omfattar bland annat Familjeläkarjour, Mobila team, Osteoporosenheten, Dagrehabilitering/Psykoterapi, IKBT samt närsjukvård i Ljusdal och Sandviken.
Vi är en mindre organisation med cirka 50 medarbetare, men med ansvar för över 100 personer när familjeläkarjourens bemanning räknas in. Hos oss får du möjligheten att vara med och bygga upp ett nytt verksamhetsområde, forma din egen ledningsgrupp och arbeta långsiktigt med utveckling och samverkan.
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av framtidens primärvård och rehabilitering? Är du en närvarande och utvecklingsorienterad ledare? Då är du varmt välkommen att söka denna unika chefsroll!Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef för verksamhetsområde Primärvård har du det övergripande ansvaret för verksamhetens drift, ekonomi, personal och utveckling. Du rapporterar till biträdande Hälso- och sjukvårdsdirektör samt ingår i verksamhetschefernas ledningsgrupp. I rollen arbetar du nära både interna och externa primärvårdsaktörer samt specialistvården, med stort fokus på samverkan och tillgänglighet.
Tillsammans med en liten sammansvetsad stab bestående av chefssekreterare, kvalitetssamordnare och medicinsk rådgivare leder samt utvecklar du verksamheten i en miljö där förändring och utveckling är i centrum. Du säkerställer hög kvalitet, följer upp verksamhetens resultat och arbetar för att stärka det teambaserade arbetssättet inom primärvården och mobila vården.
Du kan utgå från Gävle eller Hudiksvall, resor kommer att förekomma i tjänsten då du rör dig i regionen.
Som verksamhetschef inom primärvården kommer du bland annat att
• bygga upp och vidareutveckla verksamhetsområdet
• utveckla och följa upp samverkan med primärvårdsaktörer och andra samarbetspartners
• ansvara för arbetsmiljö, ekonomi och strategisk planering
• leda och inspirera medarbetare samt chefer i förändringsarbete
• bidra till utvecklingen av rehabiliteringsområdet och mobila vårdtjänster.
Hos oss får du
• en unik möjlighet att vara med från början och forma ett nytt verksamhetsområde
• stora möjligheter att påverka och utveckla framtidens primärvård
• ett nära samarbete med engagerade kollegor och samarbetspartners
• ett meningsfullt arbete där du bidrar till jämlik och tillgänglig vård för länets invånare.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
Vi söker dig som är en trygg, utvecklingsinriktad och närvarande ledare med erfarenhet av Hälso- och sjukvård. Du har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning och av att leda komplexa organisationer i samverkan med många aktörer. Du har lätt för att bygga relationer och skapa engagemang, och du motiveras av att arbeta strategiskt med utveckling och samverkan. Du har förmågan att ha ett närvarande ledarskap även om det på grund av den geografiska spridningen sker på distans.
För tjänsten krävs
• relevant högskoleutbildning
• erfarenhet av Hälso- och sjukvård
• erfarenhet av förändringsledning
• erfarenhet av att leda i komplexa organisationer och samverkan
• god förmåga att arbeta strategiskt och långsiktigt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av primärvård och kännedom om primärvård samt hälsovalshandboken.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Fler fackliga kontaktpersoner:
Anders Forsell, GHLF, anders.forsell@regiongavleborg.se
Veronica Lindman, Vision, veronica.lindman@regiongavleborg.se
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal.
